突破疫情！台南芒果外銷日、韓超越去年

南瀛農產國際行銷公司全力啟動蒸熱處理，目前出口日、韓的愛文，已超過去年總量，工作人員忙著趕貨。（記者吳俊鋒攝）

2021/06/28 12:54

［記者吳俊鋒／台南報導］台南山區芒果開始收成，儘管國內遭逢嚴峻的「武漢肺炎」疫情，但市政府全力拓展海外市場，目前蒸熱處理後，出口至日、韓的愛文，已經超越去年，總量可望創新高。

由於日本、韓國並非東方果實蠅的疫區，出口至當地的愛文，必須先經過蒸熱，而市政府官股經營的南瀛農產國際行銷公司，目前的處理量居全台之冠。

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南瀛國際總經理余清永表示，配合山區愛文的產季，以往的蒸熱處理作業於7月底告一段落，去年出口日、韓的總量約為460公噸，今年到目前為主，已經537公噸，大幅成長。

余清永強調，市長黃偉哲除了忙著防疫，對於愛文芒果的推廣也沒忘記，尤其外銷的拓展，不遺餘力，甚至親自與日本客戶視訊，爭取訂單，希望打開更多通路，確保農民收益。

根據南瀛國際的統計，該廠蒸熱處理的愛文，去年外銷日本總量為148公噸，今年目前總量已213公噸；而外銷韓國總量為314公噸，今年目前也已326公噸，產季還有

1個月，可望大幅成長。

余清永說，由於外銷拓展有成，目前蒸熱的愛文，每天都達最大處理量的30公噸，包裝線也全面啟動，工作人員三班輪值，忙著趕貨。

余清永指出，配合台南愛文的產季，今年晚了約2週才啟動蒸熱作業，但處理量已經「超車」，總數將以700公噸為目標，照顧更多農民。

余清永提到，蒸熱處理要達攝氏46.5度，從持續加溫到作業完成，約3個小時，而南瀛國際外銷的愛文，不僅要有生產履歷，進場後還得通過藥檢，並經消毒、殺菌的流程，堪稱安全把關最嚴格的芒果。

南瀛農產國際行銷公司全力啟動蒸熱處理，目前出口日、韓的愛文，已超過去年總量，工作人員忙著趕貨。（記者吳俊鋒攝）

南瀛農產國際行銷公司全力啟動蒸熱處理，目前出口日、韓的愛文，已超過去年總量，工作人員忙著趕貨。（記者吳俊鋒攝）

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