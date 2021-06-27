枋山芒果被疫情波及 陳吉仲：要對抗的是病毒不是屏東芒果！

農委會主委陳吉仲27日在臉書發文，希望大家不要污名化屏東，屏東芒果的品質與安全沒有任何問題。（圖擷取自陳吉仲臉書）

2021/06/27 19:23

〔記者邱芷柔／台北報導〕屏東縣枋山鄉出現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta變種病毒群聚感染，有農民反映，枋山芒果遭退訂。農委會主委陳吉仲今（27日）特別在臉書發文強調，希望大家不要污名化屏東，屏東芒果的品質與安全沒有任何問題，目前全世界沒有任何明確證據顯示病毒會透過食物傳播，更不會因為接觸水果就感染，要對抗的是病毒，不是屏東芒果，抗疫期間更要國人加倍支持。

為幫助受疫情影響的農民，陳吉仲表示，農委會已跟枋山地區農會聯繫，若農民有因疫情而銷售困難的芒果，可全部交給農會集貨銷售。農委會也已成立芒果行銷平台，結合國公營事業、銀行、民間企業等共同參與訂購國產芒果，一般消費者可到農委會與全國各大電商平台合作的「台灣農產嘉年華」下訂。

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陳吉仲指出，目前全世界沒有任何明確證據顯示病毒會透過食物傳播，更不會因為接觸水果就感染，要對抗的是病毒，不是屏東芒果，抗疫期間更要加倍支持。

陳吉仲也表示，屏東縣府已經啟動最高規格的防疫，除了大規模篩檢並確實隔離、匡列確診者及密切接觸者，也將優先為楓港、善餘2村施打疫苗；現在應該做的，是全力當屏東的後盾，希望大家不要污名化屏東，屏東芒果的品質與安全沒有任何問題。

陳吉仲強調：「我們共同的敵人是病毒，而不是這個國家的任何一個人或物產，讓我們一起互相幫助，渡過難關。」

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