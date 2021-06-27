疫情影響銷售、價格 台南啟動芒果產銷計畫救市

南市農業局副局長陳仲杰（前右二）今天（27日）下午特地到玉井青果市場訪視交易情形。（記者楊金城翻攝）

2021/06/27 18:50

〔記者楊金城／台南報導〕全台產量第一的台南芒果已進入盛產期，但銷售和價格受疫情打擊，台南市啟動芒果產銷計畫，擴大芒果銷路、加工，希望穩住市場信心和芒果產銷。

台南市今年改良種芒果種植面積6893公頃，約占全台50%，產量預估為9萬1600公噸，較去年增加約2成，主要分布在楠西、玉井、南化、官田、大內等產區，從6月下旬至7月為台南芒果盛產期。

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但台南芒果銷路和價格受疫情影響，而到芒果產地市場的遊客和交易量也較往年減少，市長黃偉哲指示農業局提前因應，啟動芒果產銷計畫，透過擴展內外銷及啟動加工等多元措施，協助產地市場果農提升芒果品質、拓展販售通路，確保市場信心，穩定芒果價格。

農業局副局長陳仲杰今天（27日）下午特地到玉井青果市場訪視，媒合台南市農產運銷公司及冠南生物科技公司進場收購芒果，以調節市場產銷，穩定產地價格。

農業局長謝耀清說，南市將在明天（28日）公告啟動芒果收購加工計畫，媒合加工廠商進場收購芒果以調節市場產銷，並將隨時監控各地產銷情形，適時調整因應措施，穩定產地市場狀況。

農業局也指出，台南市農產運銷公司已公告玉井青果市場安心標章作業要點，協助場內果農提升芒果品質，增加銷售競爭力，讓消費者安心購買，另將輔導契作加強銷售通路，或以配運至台北第一、第二市場進行拍賣，並將協助運銷公司與玉井區公所合作，透過網路及名人代言，提振玉井青果市場的買氣。

南市農業局將協助玉井青果市場提振買氣。（記者楊金城翻攝）

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