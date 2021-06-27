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    談枋山疫情 陳其邁︰到目前可有效圍堵！

    高雄市長陳其邁送暖，稱讚屏東縣長潘孟安，認為枋山疫情到目前可以有效圍堵。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄市長陳其邁送暖，稱讚屏東縣長潘孟安，認為枋山疫情到目前可以有效圍堵。（記者葛祐豪翻攝）

    2021/06/27 16:08

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕屏東出現Delta印度變種病毒，外界出現獵巫聲音，高雄市長陳其邁今天送暖，稱讚屏東縣長潘孟安的強化版措施非常好、很快進行疫調、隔離，「疫情到目前可以有效圍堵！」

    陳其邁今天下午主持防疫會議後記者會，有媒體問說：高屏距離近 ，是一日生活圈，如何看待屏東枋山目前的疫情？

    陳其邁回說，屏東縣長潘孟安做得非常好、也非常有效率，昨天他看到潘的臉書發文，覺得非常感動，屏東醫護同仁與縣府同仁，全部動起來，士氣高昂，他表示敬意，高雄也會全力做屏東後盾。

    陳其邁表示，昨天他跟前線指揮所指揮官王必勝通電話，對於目前屏東一些檢驗、隔離送到高雄來，高雄會全力配合。

    他認為，屏東縣政府到目前採取的強化版措施，尤其是疫調足跡，與CDC、高雄市分享，大家全力對疫情有更好的控制。

    陳其邁強調，基本上，枋山的疫情屬於群聚感染， 只要找到感染源，確定是境外移入的，其他的一波、兩波感染， 他認為屏東縣政府以很快的節奏，進行疫調、隔離，且採取大幅度的匡列隔離，在潘孟安縣長指揮下，高市府全力協助，中央支援也到位，「疫情到目前可以有效圍堵！」

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