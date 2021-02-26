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    韓國美女轉眼成可怕怪物 超猛「特效化妝」變身恐怖電影主角

    韓國美妝YouTuber擅長化特效妝容，每次的作品都讓人驚嚇十足。（Instagram帳號pure.ddd 授權）

    韓國美妝YouTuber擅長化特效妝容，每次的作品都讓人驚嚇十足。（Instagram帳號pure.ddd 授權）

    2021/02/26 17:30

    〔影音新聞／綜合報導〕你這樣會嚇到人吧！韓國美妝YouTuber「pure.ddd」擅長化特效妝容，外表漂亮的她時常將自己變成恐怖的怪物，超強技術讓網友都嚇翻。

    這位韓國美女常用化妝，致敬恐怖電影中的主角，像是《牠》的小丑潘尼懷斯、安娜貝爾，還有漫威電影的英雄角色們，不管角色的妝容有多複雜，她總能利用化妝品與道具，精準還原每個細節，百分百重現可怕的特效妝容。

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