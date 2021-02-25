招生出新招！清大搶先出Podcast「那可那可清華」

國立清華大學出新招，搭上Podcast潮流，今天開記者會宣布「那可那可清華」Podcast，是首間用Podcast招生的大學。（記者林曉雲攝）

2021/02/25 11:40

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測昨天公布成績，考生接續準備個人申請，國立清華大學出新招，搭上Podcast潮流，今天開記者會宣布「那可那可清華」Podcast，由清大教師群分享化工系、生科系等在唸什麼？當年如何選科系？如果自己想填的志願和爸媽期待不同怎麼辦？20分鐘幫高中生「敲開」認識大學的門，是第一間用Podcast招生的大學。

清大校長賀陳弘表示，清大向來非常重視招生，育才則重視彈性多元自主學習，在學期間就已可為畢業後的職涯發展前景做足準備，清華大學具有雙專長背景學生占比已達20％，開啟未來職涯的藍海機會，Podcast「那可那可清華」播客則是協助準大學新鮮人「選所愛、愛所選」。

請繼續往下閱讀...

教務長焦傳金介紹「那可那可清華」（Knock Knock NTHU），他表示，家長和學生擔憂今年數學太難，級分下降，他鼓勵只要有興趣都可填清華，選擇自己最有興趣的科系申請，而過去3年一直在推「引導式自傳和讀書計畫」，協助新鮮人在準備個人申請時，把自己的人生經驗和重要特質寫入，「即使沒有閃閃亮亮的得獎經歷，也能讓教授看見你」，在「那可那可清華」中也有他的精彩分析。

大學招生策略中心主任王潔說明，「那可那可清華」已在免費的手機應用程式聲浪（Sound On）正式上架，預計製播4季，第一季有15集，今天就一口氣上線4集，之後每周四上線1集。片頭音樂由曾獲總統教育獎的清華大學視障生吳承澐創作並彈奏。

中文系副教授羅仕龍表示，今年學測作文題目是「如果我有一座新冰箱」出發，分享如何培養語文能力，強調聲音無遠弗屆，聲音有表情會說話，可表達思維和情感，文字亦同，建議可每天「抄」一段自己喜歡的文字，練字又練語文力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法