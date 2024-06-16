台中6/20發「100換200」物調券 16名接地氣代言人幫放送好康

台中6/20日發「100換200」物調券，16名接地氣代言人幫放送好康。（圖：市府提供）

2024/06/16 17:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市為刺激在地經濟，訂6月20日至22日發放今年第一波「100換200」物調券35萬份，除請出台中市長盧秀燕幫宣傳外，另力邀16名接地氣的各黨市議員當代言人，拍攝宣傳影片幫放送好康消息，宣導全市107處場域有機會兌換使用物調券，歡迎民眾享受物調券之旅。

台中市經發局指出，去年共發放三波「物調券」，讓民眾以100元現金兌換200元面額，等同享5折優惠，鼓勵民眾在商圈及市場攤商消費，頗獲好評，今年預計6月20推出第一波物調券，預計發放35萬份，促進商家經濟。

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為讓更多民眾參與，經發局除請到盧秀燕幫宣傳外，也力邀在各區接地氣的議員擔任代言人，包括國民黨顏莉敏、黃馨慧、陳文政、賴義鍠、張廖乃綸、林孟令、林霈涵、林碧秀、黃佳恬、李文傑、吳振嘉及民進黨曾朝榮、曾威，民眾黨陳清龍及無黨籍徐瑄澧、古秀英等16人幫拍宣傳影片，共動員逾500人次，歷時多日合力演出，宣傳物調券，盼藉各議員在地方的人氣，讓更多人知道物調券消息，能領券消費，刺激在地經濟。

經發局指出，今年物調券第一波總共發放35萬份，以加碼補貼的概念，放大民眾的購物金、旅遊津貼，預計於30處公有市場、5處民有市場、19處夜市攤集區、23處商圈，以及28家產業故事館發展協會商家發放使用，其中今年增加5處民有零售市場，包括東興、向上、水湳、大智、復興市場；2處公有委外市場，包括上景興及春社市場；另納入28家產業故事館發展協會所屬會員店家，包含觀光工廠，盼吸引本市及外縣市民眾來台中吃美食、買東西，估計可創造逾7000萬元營業額。更多資訊請至經發局網站（https://www.economic.taichung.gov.tw/2643555/post）查詢。

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