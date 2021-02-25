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    QR code超萌！ 南市府地政局藏可愛小孔龍「密碼」

    猜猜看這是什麼QR code？原來是內藏可愛的小孔龍圖案造型設計。（記者洪瑞琴翻攝）

    猜猜看這是什麼QR code？原來是內藏可愛的小孔龍圖案造型設計。（記者洪瑞琴翻攝）

    2021/02/25 09:55

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕猜猜看，這是什麼QR code（二維條碼掃瞄，快速讀取資料）？內藏可愛小孔龍「密碼」，打開看看就知道了！

    台南市地政局官網網頁，為了吸引民眾注意，運用Google Chrome（網路瀏覽器）提供的條碼，相當有趣。資訊內容主要是提醒民眾，自今年2月起，地政機關提供「土地建物參考資訊檔」線上免費查詢服務，民眾只需上網輸入地號或建號，就可查詢相關機關註記的土地污染、容積移轉或土地開發使用限制等重要參考資訊，以免土地買賣誤踩「地雷」而衍生糾紛。

    南市地政局長陳淑美說，清查全市有加註土地建物參考資訊的土地約2.5萬餘筆，其中以加註非都市土地變更分區或編定用途限制占2.3萬餘筆最多，其他如土地列管為公共設施用地使用、為污染（或解除汙染）控制劃定場址，以及現況掩埋廢棄物等情形註記，也有約1400餘筆。

    這些土地用途限制、汙染控制等情形，實際上對於不動產價值都會有所影響，所以民眾購買不動產時，除確認產權外，對於土地建物參考資訊也應詳查，確保自身權益。

    市長黃偉哲表示，不動產買賣金額高，交易安全最重要，民眾要仔細查對相關資訊，在買賣不動產或土地開發利用時，一般都會向地政機關申請登記謄本，了解土地建物的面積、所有權或抵押權等資訊，以確保買到產權沒有問題的物件，但物件是否有土地污染？是否有容積移轉或土地開發使用等等限制，僅看謄本是無法得知的，因此民眾購買不動產時，可利用土地建物參考資訊檔查詢系統，免費取得更多物件資訊，避免買到特殊狀況物件而引發糾紛。

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