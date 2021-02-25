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    台鐵清明連假加開151班列車 3/4起開放訂票

    台鐵規劃清明連假加開151班列車疏運旅客，車票3月4日起開放訂購。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    台鐵規劃清明連假加開151班列車疏運旅客，車票3月4日起開放訂購。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

    2021/02/25 09:00

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年清明節有4天連續假期，因應旅客搭乘需求，台鐵局今表示，已規劃4月1日至6日為疏運期，全線將加開各級列車151班，並於3月4日凌晨0點開放訂票；另為加強疏運旅客，疏運期間暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

    台鐵局清明疏運期東部幹線加開自強號74班、莒光號18班、復興號14班；西部幹線加開自強號9班、莒光號4班、復興號8班、區間車8班；南迴線加開自強號4班、莒光號12班。台鐵局表示，其中包含東線實名制列車6班、樹林－花蓮優惠復興號8班，提供台北－宜蘭100元、台北－花蓮200元優惠票價，及7折紅眼列車3班。

    台鐵局表示，北花優惠復興號包含4月2日至5日樹林－花蓮5684次，樹林站發車後沿途停靠板橋、台北（上午8點5分開）、松山、礁溪、宜蘭、羅東、花蓮（上午11點10分抵達）；花蓮－樹林則有及4月2日、4月3日、4月5日5687次，以及4月4日5689次，花蓮發車後，沿途停靠羅東、宜蘭、礁溪、松山、台北、板橋、樹林等站，歡迎旅客多加利用。

    清明節連假車票將於3月4日凌晨0點起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻表，即日起可於台鐵網站、「台鐵e訂通」APP、各車站時刻公告查詢。

    台鐵清明連假疏運期開行台北－花蓮優惠復興號及7折紅眼列車時刻。（圖：台鐵局提供）

    台鐵清明連假疏運期開行台北－花蓮優惠復興號及7折紅眼列車時刻。（圖：台鐵局提供）

    清明連假東部幹線有6班實名制列車。（圖：台鐵局提供）

    清明連假東部幹線有6班實名制列車。（圖：台鐵局提供）

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