桃園花彩節月底登場 3大展區繽紛浪漫

桃園花彩節楊梅展區目前已有草花綻放。（市府農業局提供）

2020/10/27 00:12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園花彩節將於31日至11月22日舉行，此次活動為期23天，將由楊梅展區打頭陣搶先揭幕，緊接著大園及大溪展區將於11月份陸續登場，今年花彩節活動除了有大面積花海供大家賞遊，三大展區也推出農事體驗、手作DIY及鄉村小旅行等特色活動，桃園市副市長高安邦26日出席記者會邀請大家共襄盛舉，享受繽紛花田間的浪漫氛圍。

高安邦介紹，首先登場的楊梅展區，將於31日至11月8日，在楊梅區中山南路與東流農路口的秀才休閒農業區舉行，屆時會有3公頃的花海，並以在地酪農產業為主題，推出牛奶盒裝置藝術、滾稻草體驗及小牛餵食等特色活動，也會結合楊梅茶業文化，開幕日當天將邀請高齡91歲的製茶老師傅，提供特色茶席品茗活動。另，遊客只要憑30、31日在楊梅區消費滿1000元的發票，還能於開幕日兌換升空熱氣球免費繫留體驗。

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緊接著登場的大園展區，將於11月7至15日，在大園區聖德北路、田溪路交叉口的溪海休閒農業區，以「可食地景」為主題，共種植6公頃的花卉，除往年常見的大波斯菊、百日草等草花，今年還規劃以藍色三色堇拼接海豚圖騰，打造「蔚藍溪海」意象，不遠處的和平里還有廣達85公頃的白色蕎麥花田。另，展區也種植稻米、蘿蔔及香草等食用作物，讓遊客不僅能用視覺欣賞美麗花海，更能以觸覺採摘、味覺品嚐等感官體驗親近大自然。

最後壓軸呈現的大溪展區，11月14日至22日在大溪區月眉社區、李騰芳古宅周邊的月眉休閒農業區展開，此次展區共達20公頃，以大面積動物圖騰花海，搭配花田步道，還有4公尺高的可愛獨角獸裝置藝術，月眉休閒農業發展協會也在花彩節期間推出夜宿花田限定行程。

桃園市政府農業局長郭承泉表示，今年還規劃「尋找花彩節」活動，民眾掃描活動QR Code，使畫面出現桃園花彩節，拍下Logo與三大展區、裝置後上傳「桃園花彩節」臉書粉絲專頁，即有抽獎機會；同時，若將個人美拍作品上傳IG並標註「#2020桃園花彩節好好拍」，也有機會獲得5000元獎金。更多活動訊息可至「桃園花彩節」官網或臉書粉絲專頁查詢。

桃園花彩節將於31日至11月22日舉行，在楊梅、大園及大溪展區登場，邀請大家共襄盛舉，享受繽紛花田間的浪漫氛圍。（記者魏瑾筠攝）

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