美麗花海來了！桃園花彩節壓軸 平鎮展區23日登場

桃園花彩節平鎮展區盛開花海，民眾先睹為快。（記者李容萍攝）

2019-11-19 23:59:16

〔記者李容萍／桃園報導〕第5屆桃園花彩節壓軸的平鎮展區將於23日至12月1日登場，以「花現平鎮‧幸福農來」為主題，利用東勢庄場地，以平東路廟前路至龍祥路間的農田舉辦，包括波斯菊、百日草、向日葵等繽紛花海已陸續盛開，連日吸引民眾穿梭花田先睹為快；在地東勢庄生態發展協會動員鄰近東勢、東安、北勢等國小製作55個造型不一的稻草人、以1200支小風車組成的裝置藝術圍繞花田，另有500公尺長的瓜棚已架設完成。

平鎮區長鄭詩鈿表示，桃園花彩節平鎮展區約18公頃，場內設有數座摩艾石像及彩色打卡裝飾藝術，且佈置多個具客家傳統特色的園樓穀倉、三合院牌樓及稻草竹編座椅供民眾休憩使用，花彩節期間每個假日規劃客家DIY小旅行、異國風情小旅行以及現場報名DIY，農事體驗有搭配古法割稻/打穀/紮稻草、客家米食米篩目製作、竹掃把/稻草人編織等，另外，23日有彩繪仙人掌盆栽、24日打包帶螞蟻編織、30日蝶谷巴特、12月1日客家零錢包。

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東勢庄生態發展協會理事長張清智也說，長500公尺的瓜果廊道，種植葫蘆瓜、苦瓜、南瓜、絲瓜等共1800餘株，目前結實纍纍配合裝置藝術創造特色打卡景點；裝置在入口處旁農田展示的東勢庄飛天大掃把，高10公尺，為50至60年代東勢庄文化特色產業，取材為台灣特有蘆竹草製作而成，藉此介紹東勢庄的在地文創產業。

平鎮警分局活動期間規劃交通管制，於平東路一段建安宮對面廣場，平東路一段雙向兩側將進行交通管制禁止路邊停車，活動期間將擺放連桿交通錐供行人通行，活動場地周邊金陵路、平東路及台66線均有設置活動指示牌，於龍祥路旁提供3個免費停車場，其中1個為大客車專用停車場。

警方提醒，南上北下車輛動線，均接匯到台66線快速道路金陵路匝道除口後（平鎮3號出口），接金陵路往平鎮方向右轉平東路到達活動會場（導航請標記平鎮區建安宮）；大眾運輸可搭桃園客運115路公車至建安宮站下車，或搭中壢客運115甲、乙到建安宮站下車。

東勢庄生態發展協會邀鄰近國小學童製作各式稻草人，增添平鎮展區賞花趣味。（記者李容萍攝）

桃園花彩節平鎮展區設置摩艾石像，提供賞花民眾拍照、打卡。（記者李容萍攝）

桃園花彩節平鎮展區的瓜果廊道，配合裝置藝術創造特色打卡景點。（記者李容萍攝）

桃園花彩節平鎮展區正盛開的向日葵花海。（記者李容萍攝）

東勢庄飛天大掃把。（記者李容萍攝）

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