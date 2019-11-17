花田亮了！桃園花彩節大溪展區夜間好美、全場驚喜。（記者李容萍攝）

2019-11-18 00:10:15

〔記者李容萍／桃園報導〕第5屆桃園花彩節首檔大溪展區17日閉幕不打烊，現場的花況預計還可以持續一週，大溪區公所統計總參觀人數已突破57萬4000人次，光是展期最後一天湧進16萬人次的賞花人潮，創下9天展期單日最高紀錄外，16日晚上大溪展區唯一限定的「精靈圓舞曲」夜間活動，當52顆七彩燈色的不倒拍拍球矗立花田一拍即亮，讓全場驚喜不已，大夥徜徉閃亮亮的花海，直呼「好療癒」，根本捨不得離開。

花田亮了！桃園花彩節大溪展區夜間好美、全場驚喜。（記者李容萍攝）

桃園花彩節大溪展區有17公頃大面積花海、10款創意花卉圖騰，從11月9日至17日以「與花共舞，與農同樂」為主題，打造「花田舞台」，長寬共8公尺的鐵雕蘑菇造型，搭配花藝裝置包覆舞台，隨著陽光灑落，展現光影之美；副展區則有「迎賓奉茶」的茶壺圖騰和43公尺高的聖誕樹圖騰，還有「迎賓奉茶」的賞花祕境；經民眾口耳相傳，展區精彩照片攻佔各大社群網站，首次舉辦限定300名額的「精靈圓舞曲」夜間活動，因為現場報名踴躍而增額至800人。

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花田亮了！桃園花彩節大溪展區夜間好美、全場驚喜。（記者李容萍攝）

大溪區長陳嘉聰表示，花彩節是利用休耕農地擴大舉辦，將花肥打造成絕美花海，市府連辦5屆的桃園花彩節推動這種免費賞花的「幸福經濟學」，同時舉辦市集銷售優質農特產品，已經成為桃園及大溪非常有特色及亮點的一個農業品牌活動，尤其大溪展區前晚首次辦理的夜間活動，更是叫好又叫座，明年公所一定爭取續辦，並且推陳出新，讓遊客每年此時到大溪都有美麗花海可賞。

在地月眉社區笛子、花鼓陣進駐桃園花彩節大溪展區表演。（廖春景提供）

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