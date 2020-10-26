墾丁違法飆山 沙灘車翻覆2傷

屏東墾丁違法沙灘車多，墾管處近期持續取締，週日又有兩名遊客在山區騎乘沙灘車翻覆受傷。圖與本新聞事件無關。（記者蔡宗憲翻攝）

2020/10/26 20:48

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕沙灘車飆山在恆春半島始終未合法，但近年仍有不少業者違法招攬客人，也衍生意外及破壞生態爭議，週日又有兩名遊客在墾丁山區騎乘沙灘車翻覆受傷，所幸兩人僅受擦挫傷，經送恆春旅遊醫院醫治沒有大礙。

這兩名受傷的23歲男女遊客，騎乘沙灘車翻覆後，男子受到背部大面積挫擦傷，女性乘客撞到頭部致右後側撕裂傷及膝蓋挫傷，恆春消防分隊緊急到場救援送醫，經恆春旅遊醫院治療後沒有大礙，但沙灘車營業問題再次引發討論。

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沙灘車飆山溯溪近年成為恆春半島極受歡迎的活動之一，但許多遊客不熟悉車況騎乘受傷，加上進入山區河道輾壓、甚至夜間追逐梅花鹿等破壞生態，墾管處對轄區內違法騎乘進行開單取締，但近期國旅爆發，仍有不少業者持續營業接客。

墾管處表示，出租沙灘車帶遊客飆山或飆草原行之有年，經調查業者路線包括墾丁水蛙窟、石牛溪和恆春赤牛嶺周邊山區，都是國家公園公有地，業者不會主動告知遊客違法、也未投保意外險，遭取締收到3000元罰單時，才知道事情大條。

墾管處企劃課強調，「國家公園法」第13條第8款規定其他禁止事項中，明令「園區內不得騎乘沙灘車，更不得以沙灘車作為營利載客之用」，違法騎乘除了有受傷風險，更會遭「國家公園法」送墾管處進行裁罰。

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