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    北市改口停辦跨年晚會不含境外確診遭轟 柯文哲坦言有錯會改

    台北市議會23日進行「市長專案報告」，市長柯文哲列席報告並備質詢。（記者方賓照攝）

    台北市議會23日進行「市長專案報告」，市長柯文哲列席報告並備質詢。（記者方賓照攝）

    2020/10/23 11:35

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市觀光傳播局原稱單週武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）超過15例包含境內外確診案例，將停辦跨年晚會，但在中央疫情指揮中心發言人莊人祥直呼訝異後，台北市觀傳局昨晚改口稱15例不含境外，台北市長柯文哲今赴議會進行專案報告，遭議員砲轟一改再改，草案還沒討論就逕自對外宣布，柯文哲則坦承：「我們的錯，我們會改」。

    台北市議員戴錫欽表示，跨年晚會停辦和標準市府定調了沒，為何一改再改，草案還沒討論就逕自對外宣布嗎？柯文哲表示，定調了，15例確診個案是要本土的，還沒拿到防疫會議的草案，「我們的錯，我們會改」。

    戴錫欽質疑，怎麼會出這麼大的烏龍，怎能讓觀傳局長劉奕霆自己對外宣布，更離譜的是柯市長還自己加碼說這是新常態、是風險管理，當時也沒說是不含境外，這是很嚴重的事，科學引以為傲，甚至還說可以做得比衛福部長陳時中還好，但專業的傲慢會影響判斷決策，整個市府竟對確診個案是否包含境外沒做討論就對外宣布，還到今天翻案，決策模式很糟糕。

    柯文哲表示，15例是指本土，當時訂規則，他（指劉奕霆）誤把境外也算進去。黃珊珊也說明，8月份市府就定15例確診是本土案例，劉奕霆沒確認清楚。

    戴錫欽批柯，雖防疫是他的醫學強項，但疫情到現在，柯表現遠不如新北市長侯友宜，直呼這種決策讓台北市很丟臉；但柯文哲卻把錯推給劉奕霆，指是局長講太快，這不是局長的專業。戴錫欽則痛批柯自己也加碼演出，說是新常態風險管理，沒想到柯卻說是他沒注意到，不過他都知道。

    戴錫欽認為，市府前幾天給的訊息都錯誤，應要檢討領導風格跟決策模式，他認為這不是劉奕霆一個人的責任，市政府這麼大的團隊，怎麼可以讓台北市發生烏龍狀況，完全沒辦法接受。

    議員秦慧珠也批評，台北市決策很可笑，台北市本週含境外就有18個，照原先台北市的標準現在就要宣布停辦，這非常草率，對外消息發布混亂。

    議員阮昭雄也質疑為何決策過程反覆，希望未來發言管道能明確，決策前不要隨便亂講。黃珊珊則說明，北市府在8月份就訂好，未來疫情假設再來時，從醫院的能量、可承受的範圍，訂出標準台北市每週新增本土15例。

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