耶誕、跨年晚會辦不辦？阿中：尊重各縣市規劃

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前疫情風險等級低，跨年活動是否停辦、要如何辦，都尊重各縣市規劃。（資料照）

2020/10/22 05:30

〔記者吳亮儀、楊心慧、何玉華、蔡淑媛／綜合報導〕各縣市開始準備跨年活動，亦有各自準備防疫措施，台北市初步規劃，若每週新增個案超過15例，跨年晚會將改採線上直播或停辦；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日說，尊重各縣市的規劃。

「口罩戴好才最重要」

指揮中心昨舉行例行疫情記者會，陳時中說，尊重各縣市的規劃目標，沒有特別強制活動要不要辦或辦的方式，這本該由各地方政府自己決定。但陳時中也提醒，跨年時是冬天，「口罩戴好才是最重要的」。

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但他也指出，疫情有分幾個等級，目前台灣疫情等級是低的，會視疫情調整等級。副指揮官陳宗彥則補充，各縣市舉辦跨年晚會的形式不一樣，但各縣市政府都提到會配合指揮中心疫情變動，因應配合。

北市週增15例即停辦

台北市長柯文哲昨出席台北跨境電商年會表示，照目前狀態跨年可以辦，但如果北市一週內出現15個新增案例，大型活動全都要關掉。北市觀光傳播局已有相關備案，預計下週開府級會議定案。

新北市長侯友宜昨指出，新北歡樂耶誕城有備案，會跟指揮中心配合。侯友宜說，他非常擔心武漢肺炎會在秋冬大反撲，舉辦歡樂耶誕城討論過程中，也有思考因應不同狀況要做的緊急改變跟彈性處理，目前不以單一數據做為辦不辦的依據，會做整體評估，隨著疫情發展調整步伐。

台中市長盧秀燕說：「我們經驗比別人多，年初才辦2020台灣燈會，2、3月也是最嚴重時候。」盧秀燕指出，由於有今年燈會經驗，對年底大型活動會進行兩套計畫，1個是正常舉行，2是停辦、減量調整，並滾動調查，市府會做好準備，提醒民眾把口罩戴好。

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