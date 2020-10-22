為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    耶誕、跨年晚會辦不辦？阿中：尊重各縣市規劃

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前疫情風險等級低，跨年活動是否停辦、要如何辦，都尊重各縣市規劃。（資料照）

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前疫情風險等級低，跨年活動是否停辦、要如何辦，都尊重各縣市規劃。（資料照）

    2020/10/22 05:30

    〔記者吳亮儀、楊心慧、何玉華、蔡淑媛／綜合報導〕各縣市開始準備跨年活動，亦有各自準備防疫措施，台北市初步規劃，若每週新增個案超過15例，跨年晚會將改採線上直播或停辦；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日說，尊重各縣市的規劃。

    「口罩戴好才最重要」

    指揮中心昨舉行例行疫情記者會，陳時中說，尊重各縣市的規劃目標，沒有特別強制活動要不要辦或辦的方式，這本該由各地方政府自己決定。但陳時中也提醒，跨年時是冬天，「口罩戴好才是最重要的」。

    但他也指出，疫情有分幾個等級，目前台灣疫情等級是低的，會視疫情調整等級。副指揮官陳宗彥則補充，各縣市舉辦跨年晚會的形式不一樣，但各縣市政府都提到會配合指揮中心疫情變動，因應配合。

    北市週增15例即停辦

    台北市長柯文哲昨出席台北跨境電商年會表示，照目前狀態跨年可以辦，但如果北市一週內出現15個新增案例，大型活動全都要關掉。北市觀光傳播局已有相關備案，預計下週開府級會議定案。

    新北市長侯友宜昨指出，新北歡樂耶誕城有備案，會跟指揮中心配合。侯友宜說，他非常擔心武漢肺炎會在秋冬大反撲，舉辦歡樂耶誕城討論過程中，也有思考因應不同狀況要做的緊急改變跟彈性處理，目前不以單一數據做為辦不辦的依據，會做整體評估，隨著疫情發展調整步伐。

    台中市長盧秀燕說：「我們經驗比別人多，年初才辦2020台灣燈會，2、3月也是最嚴重時候。」盧秀燕指出，由於有今年燈會經驗，對年底大型活動會進行兩套計畫，1個是正常舉行，2是停辦、減量調整，並滾動調查，市府會做好準備，提醒民眾把口罩戴好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門
    自由追新聞》大膽出走！拒絕傳統教育 18歲少年從沒「上過學」
    2020/10/21 11:00

    自由追新聞》大膽出走！拒絕傳統教育 18歲少年從沒「上過學」 影片

    桃竹苗停灌區農作補償今起申請 柑橘每公頃14萬、甘藷8萬
    2020/10/21 12:31

    桃竹苗停灌區農作補償今起申請 柑橘每公頃14萬、甘藷8萬

    颱風外圍環流帶水氣 4縣市大雨特報
    2020/10/21 07:01

    颱風外圍環流帶水氣 4縣市大雨特報

    飛不出台灣版「阿凡達生命之樹」 領角鴞疑體力不支倒地獲救
    2020/10/21 07:20

    飛不出台灣版「阿凡達生命之樹」 領角鴞疑體力不支倒地獲救

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播