為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市15例確診就停辦跨年晚會 盧秀燕：中市會有兩套計畫

    台中市今年跨年晚會舉行與否，盧秀燕表示會有兩套計畫。（記者蔡淑媛攝）

    台中市今年跨年晚會舉行與否，盧秀燕表示會有兩套計畫。（記者蔡淑媛攝）

    2020/10/21 14:04

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍在全球肆虐，對於今年跨年晚會舉行與否，台北市長柯文哲今天表示一旦北市一週出現15名新增病例，今年跨年晚會就取銷，台中市長盧秀燕則回應，將有兩套計畫，會正常舉行，或是停辦、減量調整，強調今年初已有台灣燈會經驗，不會緊張。

    台中市跨年晚會是否舉行，盧秀燕在北屯區北屯社宅上梁典禮受訪表示，台中市府注意到WHO及衛福部提示今年秋冬武漢肺炎再流行，會提早、從嚴部署，對於中市在年底有很多大型的集會活動，包括年底的跨年晚會、11月花毯節、12月綠柳川聖誕燈會，皆人潮密集活動，強調仍會照常籌辦，但如果非常不幸，肺炎再流行，造成民眾健康威脅或傷害，有些活動或者要停辦、減量，進行調整。

    盧秀燕今天出席說，市府目前也在準備活動及防疫措施，強調「我們經驗比別人多，年初才辦2020台灣燈會，2、3月也是最嚴重時候」，那時防範得宜、有辦成、沒有人感染，由於有今年燈會的經驗，對年底大型活動會進行兩套計畫，1個是正常舉行，2是停辦、減量調整，並做滾動式調查，針對此情形，呼籲市民不要緊張，市府會做好準備，提醒民眾把口罩戴好，預防肺炎、流感。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新北歡樂耶誕城辦不辦？侯友宜：不以單一數據做決定
    2020/10/21 12:53

    新北歡樂耶誕城辦不辦？侯友宜：不以單一數據做決定
    台南2021農曆跨年晚會 將移師到溪北地區
    2020/10/20 18:16

    台南2021農曆跨年晚會 將移師到溪北地區

    消費旺季 投資正當時
    2021台北跨年晚會 北市研議逾15例確診則取消
    2020/10/20 18:10

    2021台北跨年晚會 北市研議逾15例確診則取消
    五月天連2年桃園陪粉絲跨年？ 可望與桃市府跨年活動尬場
    2020/10/20 16:13

    五月天連2年桃園陪粉絲跨年？ 可望與桃市府跨年活動尬場
    生活今日熱門
    時事街訪》兩岸開打會挺身而出嗎？民眾想對中共說...？
    2020/10/20 18:00

    時事街訪》兩岸開打會挺身而出嗎？民眾想對中共說...？ 影片

    中市議員批工策會人事「酬庸」 經發局︰依遴聘標準聘任、敘薪
    2020/10/20 17:25

    中市議員批工策會人事「酬庸」 經發局︰依遴聘標準聘任、敘薪

    取法「解憂雜貨店」 國中師在輔導室設解憂信箱獲肯定
    2020/10/20 15:32

    取法「解憂雜貨店」 國中師在輔導室設解憂信箱獲肯定

    北市外牆安檢參考價價差逾20倍！ 都發局長︰我也傻眼
    2020/10/20 16:02

    北市外牆安檢參考價價差逾20倍！ 都發局長︰我也傻眼

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播