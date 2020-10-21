北市15例確診就停辦跨年晚會 盧秀燕：中市會有兩套計畫

台中市今年跨年晚會舉行與否，盧秀燕表示會有兩套計畫。（記者蔡淑媛攝）

2020/10/21 14:04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍在全球肆虐，對於今年跨年晚會舉行與否，台北市長柯文哲今天表示一旦北市一週出現15名新增病例，今年跨年晚會就取銷，台中市長盧秀燕則回應，將有兩套計畫，會正常舉行，或是停辦、減量調整，強調今年初已有台灣燈會經驗，不會緊張。

台中市跨年晚會是否舉行，盧秀燕在北屯區北屯社宅上梁典禮受訪表示，台中市府注意到WHO及衛福部提示今年秋冬武漢肺炎再流行，會提早、從嚴部署，對於中市在年底有很多大型的集會活動，包括年底的跨年晚會、11月花毯節、12月綠柳川聖誕燈會，皆人潮密集活動，強調仍會照常籌辦，但如果非常不幸，肺炎再流行，造成民眾健康威脅或傷害，有些活動或者要停辦、減量，進行調整。

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盧秀燕今天出席說，市府目前也在準備活動及防疫措施，強調「我們經驗比別人多，年初才辦2020台灣燈會，2、3月也是最嚴重時候」，那時防範得宜、有辦成、沒有人感染，由於有今年燈會的經驗，對年底大型活動會進行兩套計畫，1個是正常舉行，2是停辦、減量調整，並做滾動式調查，針對此情形，呼籲市民不要緊張，市府會做好準備，提醒民眾把口罩戴好，預防肺炎、流感。

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