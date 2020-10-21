南投縣跨年晚會確定舉辦 演出卡司正在喬

南投縣跨年晚會確定舉辦，並且已招標。（南投縣政府提供）

2020/10/21 20:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣跨年晚會確定如期舉辦！南投縣府已於近日招標，卡司正在喬，縣府希望以年輕族群喜愛的知名藝人為主，當天現場會有防疫措施，但會等時間接近一點，視當時的疫情，再決定防疫措施的寬鬆，不管寬鬆程度，一定會請觀眾戴上口罩。

台北市府決定，若台北市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數1週超過15例，就會停辦跨年晚會；衛福部長陳時中則說，「辦不辦由各縣市自行決定」。而連辦多年的南投縣跨年晚會已確定照常舉辦，文化局也完成招標作業，近日將與得標廠商議價，議價成功後即會簽約。

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南投縣副縣長陳正昇說，上月下旬才辦過下水泳客2萬多人的日月潭萬人泳渡，本月9日到18日的南投茶博會，10天的參觀總人數也破72萬人次，現場都有防疫措施，縣府已對防疫措施有經驗，跨年晚會是在冬天，縣府會在時間靠近一點，大約是11月底或12月初再視當時疫情，決定防疫措施的寬鬆程度，但不管寬鬆程度，一定會請觀眾戴上口罩。

南投縣府文化局說，今年跨年晚會的重頭戲是「振興三倍券來南投」活動的第2個特獎1部汽車，及電動機車、家電和Switch電玩也會一併抽出，而年輕朋友最關心的演出卡司，會跟得標廠商開籌備會時討論，會開出年輕人喜愛的藝人名單，請廠商儘量去敲定。

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