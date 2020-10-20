2021台北跨年晚會初規劃 北市超過20例確診則取消

每年的台北跨年晚會，都吸引國際目光。（資料照，交通部觀光局提供）

2020/10/20 16:15

〔記者楊心慧／台北報導〕今年受疫情影響，部分大型活動規模縮小甚至停辦，雖然疫情目前趨緩，但台北市長柯文哲曾評估疫情恐怕11月會捲土重來，今年的跨年活動，台北市觀傳局初步規劃，例如台北市若屆時出現疫情案例確診有10至15例，將改採線上直播的方式進行，超過20例將停辦活動，跨年晚會的相關備案，預計下週開府級會議定案。

出現確診10至15例 採線上直播

台北市觀傳局今在台北市議會教育委員會進行「跨年活動及振興相關商圈觀光」專案報告，台北市觀傳局今年規劃從11月28日至明年1月1日在內湖區大湖公園、中正區北門廣場、松山區民生公園和三民圓環、大同區永樂廣場、大安區永康公園、士林區天母運動公園，辦理不同主題的前期活動，像是寵物派對、塗鴉趣、咖啡手作市集、野餐趴等，並在市府周邊設置燈飾及裝置物。

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觀傳局評估，6區前期活動可吸引約30萬參加人次，市府周邊裝置物可吸引290萬觀看人次，周邊商圈業績預估成長2成，跨年晚會現場參加人次預計吸引35萬人，國內外轉播可超過千萬。

台北市議員許淑華表示，柯文哲曾評估11月恐會捲土重來，但從報告來看觀傳局似乎沒有防疫的備案策略，應先思考配套措施，避免影響作業，跨年活動出席人數多，但卻沒報告配套，把專案報告弄得像是工作報告，應要講危機處理，若疫情嚴重喊卡時該怎麼做。

視11月疫情狀況作不同處置 下週開府級會議定案

台北市觀傳局長劉奕霆表示，今年執行製作的標案已和廠商講好備案，但仍要和府級長官報告，目前尚未定案，屆時將按中央疫情指揮中心發佈的疫情狀況作不同的處置，像是11月底台北市有幾名案例出現，前期活動將取消停辦，但跨年12月31日的活動會如期舉行，預計台北市確診案例達10至15例，就有可能採線上直播的方式進行，超過20例以上就會停辦活動，待下週開府級會議就能定案。

台北市觀傳局今在台北市議會教育委員會進行「跨年活動及振興相關商圈觀光」專案報告。（記者楊心慧攝）

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