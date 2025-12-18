獨家》高虹安案逆轉關鍵公文曝光 未見助理費實質補助彈性勻用

民進黨團今天收到立法院函覆高等法院的公文內容。（資料照、記者陳政宇翻攝，本報合成）

立法院函覆資料成為高等法院審判新竹市長高虹安貪污案部分無罪的關鍵，民進黨團今（18）日收到該份公文。立法院指出，公費助理的雇主為立法委員，有關工作指派、加班事實認定及各項人事管理等均屬雇主權責，立院僅代為辦理其所屬公費助理薪資（含加班費）核撥及勞健保等相關事宜。不過，公文未見高院「旗袍法官」所認定之助理費性質為「實質補助，彈性勻用」、以及補助立委問政所須財力不足等內容。

高虹安被控於立委任內涉嫌詐領助理費11萬餘元，一審被判刑7年4月，二審卻逆轉貪污部分無罪，原因在於高院採信立法院函覆資料，認為助理費性質屬「實質補助，彈性勻用」。民進黨團今天上午批評，立法院秘書長周萬來與法制局長郭明政專擅濫權，逕行解釋公費助理費的性質，為侵佔助理費的犯罪者脫罪、陷立委於不義，黨團並向監察院提出檢舉。

該份立院函覆高院的公文，發文日期是去年10月14日，主旨為「貴院為審理本院前立法委員高虹安等貪污等案件，函請本院函覆相關資料一案，復如說明，請查照。」文末並附上周萬來簽章。

立法院說明，貴院所詢有關本院助理費事宜，查本院組織法第32條規定略以：「立法委員每人得置公費助理8人至14人，由委員聘用；立法院應每年編列每一立法委員一定數額之助理費及其辦公事務費。公費助理與委員同進退；其依勞動基準法所規定之相關費用，均由立法院編列預算支應之。」準此，公費助理係由委員自行聘用，其雇主為立法委員。本院僅依委員辦公室提供之資料代為辦理其所屬公費助理薪資（含加班費）核撥及勞健保等相關事宜。

立法院說，另貴院所詢有關本院助理加班費事宜，因公費助理之雇主係立法委員，有關工作指派、加班事實認定及各項人事管理等，均屬雇主權責，本院僅依委員提供之名單及數額核撥至各公費助理之個人帳戶，不適用於本院所訂之「立法院職員加班管制要點」。

此外，立法院指出，至貴院所詢自民國74年起歷年公費助理預算編列及調整情形，以及有關公費助理費制度修法之演變及立法理由，因均係屬政府公開資訊，請貴院自行至立法院全球資訊網／國會圖書館／立法智庫項下之「立法院預決算知識庫」及「立法院法律系統」中查詢為宜；另所詢「立法院組織法」與「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」之立法體例、實務執行及發展之差異一節，因本院並無辦理地方業務，尚難提供比較說明。

立法院表示，檢送本院108年8月、12月及110年8月、12月全部立法委員支領公費助理費及加班費資料一份，本案涉及個人資料，請依個人資料保護法之規定妥慎存管運用。

