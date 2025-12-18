安倍晉三槍殺案結審 遺孀安倍昭惠盼兇嫌正視罪行

安倍晉三遺孀安倍昭惠。（法新社檔案照）

日本前首相安倍晉三遭槍擊兇嫌山上徹也的陪審員庭審，今天下午在奈良地方法院進行檢方的論告求刑，以及辯護方結辯，並將就此結案。檢方將提出何種求刑備受關注，法院預定於明年1月21日宣判。本月3日首次出席參與庭審的安倍晉三遺孀安倍昭惠，今天並未出席，但委託代理人陳述意見，希望兇嫌能正視自己的所做所為，並確實為罪行償罪。

昭恵夫人在本月3日的第13次審訊中，首次透過被害者參與制度出席庭審，坐在檢察官後方席位旁聽被告人質問。11月舉行的第7次庭審中，檢方曾朗讀昭恵女士於2023年8月提交的書面陳述，其中她吐露心聲表示「只希望丈夫能活著，希望他能長命百歲。」

產經新聞報導，昭恵夫人今天並未出席結審，而是由代理人宣讀其書面心情陳述，她表示，丈夫的突然離世過於震撼，腦中一片空白。相當長的一段時間，彷彿活在夢中。

她也提及安倍生前致力於解決北韓綁架日本人問題等諸多政績。她回顧安倍遭到槍擊時，象徵營救綁架被害者的「藍絲帶徽章」也被子彈彈飛，但徽章並未破損。她表示，丈夫強烈營救（綁架被害者）的意志，完好無損地回到了她的身邊。

昭恵夫人也提到，安倍生前曾對她說過「政治是要賭上性命，如果那一天到來，請幫我發表了不起的評論」，當時她以「別說這種不吉利的話」敷衍帶過，沒想到「那一天竟真的會到來」。

根據起訴內容，被告除殺人罪外，另涉違反「槍刀法」、「武器等製造法」、「火藥類取締法」以及建築物損壞罪，共計5項罪名遭起訴，檢方將於今天論告求刑。

