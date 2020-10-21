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    不只跨年晚會！柯︰北市若1週15例 大型活動全取消

    柯文哲今在致詞時談到疫情。（台北市產發局提供）

    柯文哲今在致詞時談到疫情。（台北市產發局提供）

    2020/10/21 14:51

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市觀光傳播局初步規劃，台北市若每週新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案超過15例，跨年晚會將改採線上直播的方式進行或停辦，跨年晚會的相關備案，預計下週開府級會議定案。台北市長柯文哲今上午出席活動時表示，有個東西叫風險管理，台灣如果要照目前的狀態，跨年當然可以辦，但如果北市1週出現15個新增案例，大型活動全部都要關掉。

    柯文哲今上午出席台北跨境電商年會，被媒體堵訪問到每週新增個案超過15例跨年晚會恐停辦，柯僅說按照疫情的狀況，但他在致詞時表示，在進來時被媒體追問跨年有可能被取消，他表示有個東西叫風險管理，台灣如果要照目前的狀態，跨年當然可以辦，但如果北市1個禮拜出現15個新增案例，大型活動全部都要關掉。

    柯文哲接著反問，有沒有可能出現這種狀況？看看看看韓國新天地教會的案例，新加坡則是外勞的宿舍，日本也有案例，所以從南韓、日本跟新加坡的案例，台北市1週內突然出現15個確診案例，當然有可能，所以超級感染源，在沒有防備的狀態，室內密集的情況當然有可能出現。

    柯文哲表示，每天早上台北市衛生局都會報告全世界新增確診案例，還有關注美國疫情，本來降到4萬，這幾天又上升到6萬，特別是過去從今年3月開始，大概全世界每天新增20萬個案例，但在最近這禮拜增加到30萬，而北半球進入冬季，北半球又大於南半球，所以可能這原因導致案例一直在上升。

    柯文哲強調，從今天開始，全世界的產業都要面對一個很重要的東西，叫做風險管理，就像現在問跨年晚會是不是100%會辦，Who knows（誰知道）？有可能在前3天突然出現傳播性的感染，然後要停掉，所以所有的企業風險管理是一定要注意的。

    柯文哲指出，到現在為止台灣表面上沒什麼社區感染，但只是目前相對程度狀態，既然疫情在短時間不會結束，很多人問說這狀況會持續多久，如果從歷史上去找數字，就是西班牙流感事件，大概花費2年時間，死亡人數5000萬人，那次台灣是14萬人，簡單來說疫情短期間不會結束。

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