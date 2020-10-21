日本又檢出3例台灣人入境武肺陽性 最小為未足歲男嬰

中央流行疫情指揮中心今日宣布，國內新增3例從台灣出境到日本檢出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性的個案。（指揮中心提供）

2020/10/21 14:20

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日宣布，國內新增3例從台灣出境到日本檢出武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性的個案，包含未足歲男嬰（案1）、30多歲女性（案2）及1歲男童（案3），均為本國籍。

指揮中心指揮官陳時中表示，案1父母長期在日本工作，今年1月隨父母一同返國，因父母預計再次前往日本工作，於10月10日在國內自費檢驗結果為陰性，個案10月12日入境日本，迄今無症狀，於機場採檢鼻咽樣本，因檢出抗原陽性收治住院，其父母無症狀，檢驗結果為陰性。

請繼續往下閱讀...

陳時中指出，案2因預計前往日本工作，曾於10月12日在國內自費採驗核酸結果為陰性。個案10月14日出境至日本，於日本機場進行抗原檢測結果為陽性；個案離台迄今均無症狀，目前於日本防疫旅館隔離中；10月20日核酸檢驗結果為陰性。

陳時中說明，案3父母長期居住日本，個案今年1月與母親一同返台（父親於2月入境），在台期間曾於9月28日出現發燒、呼吸道症狀就醫，10月5日症狀緩解，10月14日與父母前往日本，於入境時採檢鼻咽樣本，因檢出抗原陽性收治住院，其父母無症狀，檢驗結果為陰性。

指揮中心表示，衛生單位已匡列3人在台接觸者共155人，應採檢147人，其中114人僅採驗核酸，結果均為陰性，其餘33人採驗核酸及血清抗體均為陰性。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法