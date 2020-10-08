日媒：日政府擬下月起調降台灣等12國旅遊警示

日政府擬下月起調降台灣等12國旅遊警示。（歐新社）

2020/10/08 11:18

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本讀賣新聞8日報導，日本政府有意於11月起調降對台灣和中國等12國或地區的旅遊警示級別，從目前的第3級的「避免前往」降為第2級的「避免非必要的前往」。另外，日本經濟新聞7日也報導，日本人或持有3個月以上居留資格者前往國外出差時，也將有條件免除其返國或再入境時隔離2週的規定。

日本的旅遊警示分為4個級別，最高第4級為「宜儘速離境」，疫情發生後，日本政府已陸續對對全球159國發布第3級的「避免前往」旅遊警示，下月起擬調降12國的旅遊警示級別到第2級的「避免非必要的前往」，報導中列舉對象包括台灣、中國、澳洲、紐西蘭、新加坡、南韓、越南和馬來西亞等國。

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報導指出，這將是疫情發生後，日本政府首次調降旅遊警示級別，雖然其中有多國仍拒絕觀光客入境，但隨著旅遊警示級別的調降，對於從日本前往各該國赴任或長期出差的商務人士將更為便利。

配合這項政策的實施，日本政府也考慮對於日本籍或持有3個月以上居留資格的外國人，放寬其出差返國或再入境的隔離措施，只要提出行動計畫並且不使用公共交通工具，原則上將可免除14天隔離規定，這是為了便於民間企業員工的國外出差，促進經濟活動的重新啟動。

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