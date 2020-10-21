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    英國單日死亡數創4個月新高 曼徹斯特列最高警戒

    英國近日疫情再升溫，當局宣布自週五起將把曼徹斯特的疫情警報等級提升至非常高，而過去一天的死亡人數再創超過4個月以來的新高。圖為曼徹斯特一隅。（法新社）

    英國近日疫情再升溫，當局宣布自週五起將把曼徹斯特的疫情警報等級提升至非常高，而過去一天的死亡人數再創超過4個月以來的新高。圖為曼徹斯特一隅。（法新社）

    2020/10/21 09:41

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，英國近日疫情再升溫，當局宣布自週五起將把曼徹斯特的疫情警報等級提升至非常高，而過去一天的死亡人數再創超過4個月以來的新高，單日死亡241人。

    綜合媒體報導，據最新統計顯示，英國在20日有2萬1331人確診，241人病故，病例數比起一週前攀升23.8%，死亡人數則比上週二增加68.5%，同時也是自6月5日以來再度出現單日死亡人數超過200人的紀錄。本月6日以來，英國的每日確診人數也都超過1.5萬人，近一週更有4天超過1.8萬人，新增確診人數居高不下。

    針對疫情持續升溫，英國當局也宣布自本週五凌晨起將把曼徹斯特的疫情警報等級提升至非常高，這已是最高級別的警報，目前英國的武肺3級疫情警報等級分為「中等」、「高」與「非常高」。餐飲業場所除了提供正餐都要暫停營業，並實施晚上10點宵禁。不同家戶的民眾不管在室內或室外都不可見面，賭場、遊樂中心等也必須關閉。

    英國首相強生也強烈呼籲民眾不要進出曼徹斯特，不過他也強調，目前世界上抗疫最成功的國家都在採取區域限制措施，若現在不採取行動，將讓曼城民眾的生命陷入危險境地，這也是他在上週實施3級制警示的原因。

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