為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北東雨勢持續到週四 週五起轉乾降溫

    中央氣象局表示，今晚的雨勢將會持續至明天，民眾外出時務請攜帶雨具。（資料照）

    中央氣象局表示，今晚的雨勢將會持續至明天，民眾外出時務請攜帶雨具。（資料照）

    2020/10/21 22:00

    〔即時新聞／綜合報導〕明（22）日將延續今晚的雨勢，各地都有機率出現陣雨，北部、東半部以及屏東縣更有局部大雨或豪雨出現的可能，中央氣象局已於今晚6點左右針對7縣市發布豪大雨特報，民眾外出時務請攜帶雨具；沿海與離島地區有機率出現強風與長浪，民眾於海邊活動或進行海上作業請注意自身安全。

    中央氣象局預報，今晚的雨勢會持續至明天，北部、東半部、南部地區及中部山區有不定時的陣雨；基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部平地雲多地區也有飄雨機率。另外，由於東北風明顯偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區以及各離島易有8至10級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及西南部沿海地區有長浪發生的機率。

    今年第17號輕度颱風沙德爾，今天下午2點位於鵝鑾鼻南南西方700公里的海面上，向西北轉西北西移動，未來有持續增強的趨勢，今明兩天將提供較多的水氣輸送至台灣附近；東沙島由於較接近颱風中心，將有8至9級強陣風。

    天氣風險公司指出，週五以後乾空氣南下，東北風也會開始減弱，北海岸一帶的降雨會慢慢停止，是最近天氣較穩定的幾天，只是受到涼空氣跟輻射冷卻的影響，各地清晨低溫都會稍降個1-2度，在中北部的局部空曠地區，氣溫更會跌破20度。而下週二東北風增強後，天氣會變回與最近類似的狀況。

    溫度方面，明天各地清晨低溫約22至25度，局部空曠地區可能出現20度左右低溫，白天北台灣高溫23至25度，花東27、28度，中南部29至31度，日夜溫差較大。

    紫外線方面，明日除基隆市為低量級外，其他地區均為中量級至高量級。

    空氣品質方面，受東北風及颱風外圍環流影響，北部及東北部擴散條件良好且有較大雨勢，空氣品質較佳；中南部地區位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏地區於夜間及上午期間風速較弱，擴散條件較差，空氣品質可能達橘色提醒等級。

    中央氣象局於今日晚間6點5分，針對7縣市發布豪雨、大雨特報，民眾外出時務請攜帶雨具。（圖翻攝自中央氣象局官網）

    中央氣象局於今日晚間6點5分，針對7縣市發布豪雨、大雨特報，民眾外出時務請攜帶雨具。（圖翻攝自中央氣象局官網）

    明天各地日夜溫差大，高溫約27度至29度，低溫約22至25度。（圖擷取自中央氣象局）

    明天各地日夜溫差大，高溫約27度至29度，低溫約22至25度。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天除基隆市為低量級，其他地區均為中量級至高量級。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天除基隆市為低量級，其他地區均為中量級至高量級。（圖擷取自中央氣象局）

    空氣品質方面，明天各地多為綠色為「良好」等級，黃色為「普通」等級，橘色為「提醒」等級。（圖擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，明天各地多為綠色為「良好」等級，黃色為「普通」等級，橘色為「提醒」等級。（圖擷取自空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宜蘭防豪雨！ 北北基、屏、花東大雨特報
    2020/10/21 15:10

    宜蘭防豪雨！ 北北基、屏、花東大雨特報
    颱風外圍環流帶水氣 4縣市大雨特報
    2020/10/21 07:01

    颱風外圍環流帶水氣 4縣市大雨特報

    消費旺季 投資正當時
    今晚起北台灣嚴防豪雨！週五轉乾冷 全台低溫下探18度
    2020/10/20 18:20

    今晚起北台灣嚴防豪雨！週五轉乾冷 全台低溫下探18度
    沙德爾颱風今生成！週末氣溫再下探 1張圖看懂近3日天氣
    2020/10/20 17:47

    沙德爾颱風今生成！週末氣溫再下探 1張圖看懂近3日天氣

    華南銀行打造友善住宅、推動在地安老
    生活今日熱門
    自由追新聞》大膽出走！拒絕傳統教育 18歲少年從沒「上過學」
    2020/10/21 11:00

    自由追新聞》大膽出走！拒絕傳統教育 18歲少年從沒「上過學」 影片

    桃竹苗停灌區農作補償今起申請 柑橘每公頃14萬、甘藷8萬
    2020/10/21 12:31

    桃竹苗停灌區農作補償今起申請 柑橘每公頃14萬、甘藷8萬

    6分鐘揪10癌症 我獨步全球
    2020/10/21 05:30

    6分鐘揪10癌症 我獨步全球

    流感疫苗用掉半數 35萬幼兒快接種／去年採購644萬劑還有剩 今年718萬劑估下月初用完
    2020/10/21 05:30

    流感疫苗用掉半數 35萬幼兒快接種／去年採購644萬劑還有剩 今年718萬劑估下月初用…

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播