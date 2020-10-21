北東雨勢持續到週四 週五起轉乾降溫

中央氣象局表示，今晚的雨勢將會持續至明天，民眾外出時務請攜帶雨具。（資料照）

2020/10/21 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕明（22）日將延續今晚的雨勢，各地都有機率出現陣雨，北部、東半部以及屏東縣更有局部大雨或豪雨出現的可能，中央氣象局已於今晚6點左右針對7縣市發布豪大雨特報，民眾外出時務請攜帶雨具；沿海與離島地區有機率出現強風與長浪，民眾於海邊活動或進行海上作業請注意自身安全。

中央氣象局預報，今晚的雨勢會持續至明天，北部、東半部、南部地區及中部山區有不定時的陣雨；基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部平地雲多地區也有飄雨機率。另外，由於東北風明顯偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區以及各離島易有8至10級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及西南部沿海地區有長浪發生的機率。

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今年第17號輕度颱風沙德爾，今天下午2點位於鵝鑾鼻南南西方700公里的海面上，向西北轉西北西移動，未來有持續增強的趨勢，今明兩天將提供較多的水氣輸送至台灣附近；東沙島由於較接近颱風中心，將有8至9級強陣風。

天氣風險公司指出，週五以後乾空氣南下，東北風也會開始減弱，北海岸一帶的降雨會慢慢停止，是最近天氣較穩定的幾天，只是受到涼空氣跟輻射冷卻的影響，各地清晨低溫都會稍降個1-2度，在中北部的局部空曠地區，氣溫更會跌破20度。而下週二東北風增強後，天氣會變回與最近類似的狀況。

溫度方面，明天各地清晨低溫約22至25度，局部空曠地區可能出現20度左右低溫，白天北台灣高溫23至25度，花東27、28度，中南部29至31度，日夜溫差較大。

紫外線方面，明日除基隆市為低量級外，其他地區均為中量級至高量級。

空氣品質方面，受東北風及颱風外圍環流影響，北部及東北部擴散條件良好且有較大雨勢，空氣品質較佳；中南部地區位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏地區於夜間及上午期間風速較弱，擴散條件較差，空氣品質可能達橘色提醒等級。

中央氣象局於今日晚間6點5分，針對7縣市發布豪雨、大雨特報，民眾外出時務請攜帶雨具。（圖翻攝自中央氣象局官網）

明天各地日夜溫差大，高溫約27度至29度，低溫約22至25度。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天除基隆市為低量級，其他地區均為中量級至高量級。（圖擷取自中央氣象局）

空氣品質方面，明天各地多為綠色為「良好」等級，黃色為「普通」等級，橘色為「提醒」等級。（圖擷取自空氣品質監測網）

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