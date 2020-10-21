宜蘭防豪雨！ 北北基、屏、花東大雨特報

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中央氣象局今下午針對7縣市發布豪、大雨特報。（圖翻攝自中央氣象局官網）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天下午2時40分針對北北基、宜、屏、花東7縣市發布豪、大雨特報，提醒民眾外出務必攜帶雨具，以免被淋成落湯雞。
中央氣象局表示，受到東北風與颱風外圍環流的影響，容易出現短時強降雨，宜蘭有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、恆春半島、花蓮、台東與大台北山區可能降下局部大雨。
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中央氣象局提醒，因連日降雨的關係，山區務必留意坍方落石、溪水暴漲。
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