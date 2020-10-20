報復性旅遊亂象 小琉球17天傳5起騷擾海龜

小琉球再傳騷擾海龜，光是10月就已5起。（記者陳彥廷翻攝）

2020/10/20 21:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕講都講不聽！屏東縣小琉球海龜復育有成，是吸引觀光客利器，但相應而來的騷擾海龜事件卻是層出不窮，這個月從3日到19日，已傳出高達5件騷擾海龜案件，且下手的人不分國籍也不分遊憩型態，頻率之高令人咋舌。

海巡署小琉球安檢所昨天下午再度接獲民眾報案，一名「正義哥」指他在龍蝦洞海域發現有浮潛遊客觸摸海龜，並出具犯行相關照片，海巡人員火速循線追查，在10分鐘內在浮潛店家外尋獲該名疑似嫌犯的男子已著裝完畢，並辯稱浮潛業者並未告知，但海巡人員仍阻止其離去並帶回安檢所內偵查。

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海巡人員調查，該名嫌犯與家人同到小琉球遊玩，並參加浮潛業者帶團浮潛活動，雖然業者在行前已宣導不得騷擾海龜，但該男子依舊伸手觸摸海龜而觸法，事證明確下嫌犯並坦承犯行不諱，全案依違反野生動物保育法函送屏東地檢署偵辦。

海巡署統計，截至昨天為止，這也是小琉球地區今年第15起擾龜事件，也是10月3日以來的第5件，光是10月就佔了目前的3分之1，一般而言，連假最易傳出摸龜事件，這個月正好迎來兩個連假，報復性旅遊下更伴隨著脫序亂象激增。

據海巡署的案件來看，這多起案件中，除了語言不通、看不懂國文的外國客違規外，台灣人比例較高，而除了大多數是浮潛，10月18日更首度傳出多名水肺潛客控制海龜頭部並餵食的離譜案例。

海巡署指出，小琉球地區已是台灣著名保育類海龜棲息地，從登島後各個沙灘豎立的保育宣導標誌，及海巡署於各大熱門水域遊憩景點以多國語言廣播宣導海洋保育注意事項，甚至從交通船上就播放的宣導影片，到潛水教練的事前宣導，然而騷擾海龜事件仍層出不窮。

海巡署呼籲，從事潛水活動時，面對野生動物應保持不接觸、不干擾亦不得有餵食行為發生，倘有違法情事，依據野生動物保育法第18條可處1年以下有期徒刑、拘役或最重30萬罰金；民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，以共同守護臺灣珍貴的海洋野生動物。

小琉球再傳潛水客摸龜。（記者陳彥廷翻攝）

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