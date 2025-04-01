中國軍演、海警環台 陸委會：坐實是「境外敵對勢力」

陸委會強調，中共不放棄武力犯台，持續對台軍事恫嚇，不僅證明其對台強烈敵意和侵台野心，更坐實其就是我方「反滲透法」所定義的「境外敵對勢力」。（資料照）

2025/04/01 15:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國宣布今日在台灣周邊海空域進行聯合演訓，演練奪取綜合制權、打擊、要域要道封控，更出動多支海警艦艇編隊，在台海周邊「執法巡查」，聲稱按「一個中國原則」依法管控台島。對此，陸委會表達強烈抗議，譴責中共破壞台海現狀、威脅區域安全，坐實是「反滲透法」定義的「境外敵對勢力」，並要求北京當局立即停止不理性的挑釁行徑。

中國人民解放軍東部戰區今日一早無預警發動軍演，東部戰區發言人施毅表示，自4月1日起，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台島周邊展開「多向抵近」艦機行動。

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施毅指出，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目，藉此檢驗聯合作戰實戰能力。「這是對『台獨』分裂勢力的嚴重警告與有力遏制，亦是捍衛國家主權、維護「國家統一」的正當且必要行動」。

國台辦發言人朱鳳蓮則嗆聲，解放軍開展聯合演訓，是對「賴清德當局」猖狂謀獨挑釁的堅決懲戒，是對「台獨分裂勢力」蓄意破壞台海和平的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要之舉。

中國海警局東海分局發言人朱安慶聲稱，4月1日，多支海警艦艇編隊位台島周邊海域組織「執法巡查」，開展臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練。「台灣是中國的一個省」，這是按「一個中國原則」依法管控台島的實際行動。

陸委會表示，中共將台海周邊當成軍事演習試驗場，對台步步進逼，企圖全面封控台灣、將「台海內水化」，近期還違反國際慣例，派遣艦隊於印太區域展示武力，並在日、韓、紐澳、菲律賓與南海周遭海域進行軍事與灰色地帶侵擾活動。

陸委會痛批，中共窮兵黷武的軍事挑釁行徑，不僅升高台海局勢緊張，更嚴重破壞區域和平穩定，威脅全球安全，是不折不扣的「麻煩製造者」，不僅與其所宣稱的「世界和平建設者」背道而馳，更讓國際社會認清其所謂的全球安全、文明倡議只是謊言。

陸委會強調，中共不放棄武力犯台，持續對台軍事恫嚇，不僅證明其對台強烈敵意和侵台野心，更坐實其就是我方「反滲透法」所定義的「境外敵對勢力」。對於近期仍有部分國人主張鼓吹中共武力犯台屬於「言論自由」，此等配合中共政治宣傳、混淆敵我的行徑，陸委會表示遺憾與譴責。

陸委會指出，面對中共步步進逼，政府將積極落實賴總統所宣示之因應中共統戰及滲透的17項策略及「和平四大支柱行動方案」，持續強化堅定守護民主自由防線，強化全社會防衛韌性，展現反對中共併吞台灣的堅定決心；也呼籲全球民主夥伴持續支持台灣，遏止中共對外軍武擴張的野心，共同維護台海及區域和平穩定。

中共對台軍演出動多支海警艦艇編隊，在台海周邊「執法巡查」，聲稱按「一個中國原則」依法管控台島。（圖擷取自微博）

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