清明連假交通管制、疏運整理！ 國道管制＋客運6折優惠

清明節連假國道交通管制疏導措施。（交通部提供）

2025/04/01 15:20

〔記者吳亮儀／台北報導〕本週四（3日）就是為期四天的清明節連續假期，交通部今天（1日）統整海陸空交通疏運和管制，提醒國道有高乘載和匝道封閉等管制，省道部分路段也有封閉，也建議旅客可以搭乘客運，除有折扣外也能節省時間。

國道管制部分，一樣有匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，採單一收費，並於每日0時到5時全線暫停收費等措施；建議民眾可多利用下列時段使用國道時間，避開壅塞：

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1、西部國道

（1）4月3日、4日，南向用路人建議早上5時前或中午12時以後出發。

（2）4月5日、6日，中部地區北向用路人建議中午12時前出發、南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

2、國道5號

（1）4月3日、4日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。

（2）4月5日、6日，北向用路人建議早上9時前出發。

省道管制措施部分，台9線蘇花路廊有大客車優先及時段性管制載運危險物品車輛，及21噸以上大貨車通行等措施，且台61線西濱快速公路分別在新竹香山路段及竹南路段亦有部分平面路口封閉，提醒用路人多加留意。

省道易壅塞路段，公路局已盤點22處省道易壅塞路段、8處地方大型活動及重要觀光景點，以及29處鄰近省道墓園，建議用路人規劃行程時至公路局網站查詢，減少行車時間。

另外，為鼓勵民眾多搭乘國道客運等大眾運輸工具，這次清明節連假提供90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折優惠，並再提供10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費等措施。

為再提升東部觀光，針對搭乘國道客運前往東部民眾再加碼票價，在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元，或租車優惠，可持國道客運購票證明租車再享優惠。

另外，在雙鐵部分，高鐵共加開201班次包括南下94班、北上107班、台鐵全線加開157班列車包括西線73列次、東線71列次、南迴線13列次，並加開花蓮縣返鄉返工專車、西線直達、半直達對號列車、全車自由座列車，以及區間快車等。

在海空運部分，疏運期間空運共計提供1652架次、13萬個座位，主要分布在離島管制航線計1428架次，12萬個座位，交通部已要求航空公司持續視旅客需求適時加開班機疏運。

另外，台灣本島與離島間9條海運航線，也規劃1118航次，可疏運24.9萬人次，其中東港至小琉球及鹽埔至小琉球等2熱門航線預計開航876航次，可疏運16萬人次；而在金馬小三通部分，也規劃216航次，提供5萬7648人次運能。

為因應清明連假期間可能出現霧鎖金門，影響疏運情形，交通部除規劃請航空公司加開或加大機型外，將視需要協調國防部派遣軍機協助疏運，並安排「金瑞龍」、「新金祥龍」、「雲豹」、「藍鵲」及「凱旋8號」等5艘船舶，於海象允許狀況下投入海運備援，將持續關注天候及航空站候補情況，適時啟動疏運機制。

交通部也提醒，清明連假適逢大甲媽祖遶境活動展開，由於鎮瀾宮鄰近台鐵大甲火車站，台鐵已規劃於4月4、5日及13日加開34列次，其中4月4日加開新自強號4列次、區間快11列次、區間車2列次，共17列，並加派人力及設備因應，建議參與進香民眾可多加利用台鐵，避免塞車。

交通部提醒，這次清明節連假因逢宗教盛事、花季及地方相關慶祝活動，預估將帶動大量國旅人潮，交通部已要求各疏運單位落實整備，謹慎應對突發狀況。

省道重點交通路段疏導措施。（交通部提供）

國道客運優惠措施。（交通部提供）

清明節連假疏運期間，台鐵加開157班次列車。（記者吳亮儀攝）

清明節連假疏運期間，高鐵公司加開201班次列車。（記者吳亮儀攝）

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