籲徹查鍾文智勾結者金流 郭國文：朱立倫妻舅高思博幫鍾辦公聽會

民進黨立委郭國文今披露，國民黨主席朱立倫的妻舅高思博（見圖），就用自己的「中華人權協會」幫鍾辦了2場公聽會。（資料照）

2025/04/01 15:42

〔記者陳政宇／台北報導〕前「連一鮑魚」董事長鍾文智涉違反證交法，被重判30年5月定讞後棄保潛逃。民進黨籍財政委員會成員郭國文今（1日）直指，重大經濟犯罪落跑，對司法威信、政府是一大恥辱，從鍾文智判刑前後有所勾結的人都應該徹查金流；郭也披露，國民黨主席朱立倫的妻舅高思博，就用自己的「中華人權協會」幫鍾辦了2場公聽會。

鍾文智炒作多檔台灣存託憑證（TDR）獲利4.7億元，被判刑期共30年5月定讞，目前棄保潛逃遭通緝，經查，高等法院合議庭未延長電子監控，僅對鍾加保2千萬元，也未製作正式裁定書送達檢察官等疏失，引發「疏縱」爭議；高院昨召開法官自律委員會，認定合議庭嚴重違反辦案程序或職務規定，決議審判長邱忠義、受命法官陳勇松送請法評會評鑑，陪席法官蔡羽玄不付處置。

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「鍾文智從判刑前，到判刑後有所勾結的人，都應該徹查金流！」郭國文表示，鍾文智在被判刑前，到處砸錢請大家幫他寫文章，搞得好像關他就是迫害人權的問題，像是朱立倫的妻舅高思博，就用自己的「人權協會」，幫鍾辦了兩場公聽會；結果，終於等到鍾文智判刑確定，要被關超過30年，終於要接受法律制裁時，竟然又讓人跑掉了，根本是朱國榮事件翻版。

​郭國文說，重大經濟犯罪一再落跑，這對司法威信、對政府而言，都是一大恥辱。整個鍾文智逃跑的過程，疑點重重，甚至高院涉及造假電話紀錄，還把過錯連對話紀錄都有AB稿造假，恐怕鍾文智早已買通政府各系統，這些知法犯法的人也早就有準備。目前高院僅把邱忠義，陳勇松移送評鑑，但他相信，涉嫌與鍾文智有所勾結的絕對不只這兩個人。

​郭國文呼籲，政府要經得起考驗，就應該擴大徹查範圍，不只審判相關人員，過去跳出來幫鍾文智請命的、寫文章、開記者會、公聽會的人，金流都應該受到檢驗。政府要拾回民眾對於司法的信心，就必須用最高規格來檢討，更要讓與重大經濟罪犯勾結的人受到必要的懲處。

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