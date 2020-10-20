中市行動市政會議下鄉 里長喊話盧秀燕︰拿魄力解決老問題

里長盼到行動市政會議下鄉，盧秀燕率局處首長與地方面對面。（記者蘇孟娟攝）

2020/10/20 18:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府行動市政會議今天首度前進南屯區公所舉辦，地方里長抓緊跟市長盧秀燕面對面機會反映地方問題，多名里長多反映「老問題」，甚至歷經3代市長還懸而未決，盼盧秀燕拿出魄力協助改善；盧秀燕則承諾願意面對陳年老案，會「努力努力再努力」協助解決。

盧秀燕指出，市政會議是台中市政府最高的決策會議，上任來決定走出市政府深入29區舉辦行動市政會議，以利跟地方面對面溝通，也讓地方第一線里長更了解市府推動相關政策的內容。

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市府行動市政會議今日首度抵達南屯區公所舉辦，地方里長出席踴躍，更把握市府從市長到各處局官員齊聚時刻反映地方問題。

大興里長李富堂感嘆，他自2011上任迄今，即反映南屯區水肥資源中心惡臭造成鄰近民眾生活惡臭夢魘中，10年來提案盼市府助遷移，還民眾呼吸自由，10年來歷經3任市長迄今沒有回應。

李富堂對著盧秀燕說，看見市長治理空污的決心與魄力，前幾天還接到市長來電祝他生日快樂，但他想要的生日禮物就是遷移水肥廠，盼市長重視水肥廠的空污，也拿出魄力助解決。

楓樹里長陳伯仲也指出，每逢下雨天就是壓力開始，南屯溪逢豪大雨即淹，盼市府能儘速協助南屯溪溢堤改善。

黎明里長廖福田指出，市府設計的APP，地方里長最常用的是「台中好好行」APP，但發現透過該APP通報，只有「路燈失明」會立刻處理，其他路面及路樹問題反映後都沒有人處理，究竟APP有沒有後台處理人員，讓設計形同虛設。

田心里長吳碧珣也說，要求道路協助整平多時也沒有回應，里民甚至有人跌倒要里長負責，另行道樹的黑板樹造成困擾也都未能改善，里民已完成連署，盼市府看見市民心聲加緊協助移植。

春社里長李志洋則指出，污水處理廠蓋在該里4年餘，但該里卻未接污水管，讓里民備感不可思議 究竟何時才淪到該里能接管。

由於里長反映不少問題均已多年未解決，盧秀燕強調，陳年老案要改確實需要時間，她願意面對，更會儘量解決，請各里長給她時間，她會「努力努力再努力」。

里長盼到行動市政會議下鄉，向盧秀燕喊話拿魄力解決「老問題」。（記者蘇孟娟攝）

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