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    不想說話？台中市議會連七次大會 議員發言人數都未過半...

    台中市議會本次大會議員發言不踴躍，連市長盧秀燕施政報告議員質詢都未過半。（資料照，市府提供）

    台中市議會本次大會議員發言不踴躍，連市長盧秀燕施政報告議員質詢都未過半。（資料照，市府提供）

    2020/10/19 07:32

    〔記者唐在馨／台中報導〕台中市議會本次大會已經召開，在歷經八次大會後進入議員業務質詢階段，但經統計，八次大會中扣除第一次是確定議事程序，其餘包括市長施政報告，市府專案報告乃至審查市府提案，65位議員雖然幾乎都完成簽到領薪水，但發言的都不到半數，政壇人士戲稱「為民喉舌的都不想說話了」？

    台中市議會從今年9月26日開議迄今，扣除第一天大會確定議事日程及報告今年度通算一讀付委審議之外，並無重要議程，但之後從28日開始一直到本月13日，中間扣除假日以及委員會審查議案，一共開了7次大會，本報依據議會會議紀錄統計，召開大會必需議會過半，也就是65位議員中必需達到33位到場，但7次大會中沒有一次是發言人數過半，甚至事後幾乎全數議員都有完成簽到領出席費，但也是未發言質詢。

    經統計，7次大會中，最重要的是第二次大會，盧秀燕四年只有8次向議會做的市長施政報告，盧秀燕本屆任期已快過半，但檢視市長的施政成績，只有31位議員發言和市長對話，加上主持會議的議長張清照不能質詢，其餘33位議員，「過半數放棄發言權力」。

    另外，第3次大會進行巨蛋，綠空鐵道，工業區開發基金等五項專案報告時，有24位議員發言，第4次大會報告包括重要的捷運營運，公車免費，萊豬進口零檢出等議題，恢復到31位議員發言，一樣未過半。

    之後第5次大會報告包括中捷人事，精科及豐洲開發案，大智路打馬等專案報告，24人發言，第六次會議綠柳評的整治，台中購物節檢討等21人發言，到七次大會進行花博特別決算報告及三讀議案二讀會，竟然只剩下13人發言。

    而到才結束的第八次大會，討論市政府提案、議員提案、人民請願案，並進行議案三讀會，其中甚至包括市府遭質疑的會展中心偷渡預算案，也只有16位議員發言，也就是65位議員全到，但不到四分之一的議員發言。

    對此，政壇人士說，每年議會大會次數並不多，其餘業務質詢及總質詢都是議員有自己的時間表現，大會才是看出每個人問政實力的時刻，但大家都如此「惜話如金」是什麼政治現象？恐怕真的值得好好探討。

    台中市議會本次大會會期，議員人數過半，但七次大會發言人數都未過半。（記者唐在馨攝）

    台中市議會本次大會會期，議員人數過半，但七次大會發言人數都未過半。（記者唐在馨攝）

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