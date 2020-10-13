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    台中國際會展中心等３案追加預算 議員批市府規避實質審查

    市議員楊典忠、陳淑華、鄭功進（左而右）批市府以提案方式偷度會展中心等三提案的追加預算，變相規避實質審查的執政態度，三提案都應該擱置或退回。（記者蘇金鳳攝）

    市議員楊典忠、陳淑華、鄭功進（左而右）批市府以提案方式偷度會展中心等三提案的追加預算，變相規避實質審查的執政態度，三提案都應該擱置或退回。（記者蘇金鳳攝）

    2020/10/13 16:05

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今日進行市府提案三讀會議，有關台中國際會展中心16.8億補辦預算、北屯國民運動中心1.3億、太平國民運動中心2億經費遭市議員楊典忠、陳淑華、鄭功進批以提案方式偷度追加預算，變相規避實質審查的執政態度，三提案都應該擱置或退回。

    市長盧秀燕表示，這三項重大建設不分藍綠議員都希望恢復成原來預算，所以市府現在是在做補救，另外補辦預算、追加預算、與墊付款都一樣，都是依法經過議會審議程序。

    市議員陳淑華表示，台中國際會展中心早在108年3月動工，歷經108年、109年兩年，市府如果有心早就來得及在109年度預算提出，但市府不循正常程序送預算到議會審查，而是用提案方式，根本就是偷渡。

    市議員楊典忠則認為市議會現在正值預算會期，審議明年度預算，但是這三提案並不在這次審議110年總預算書中，如果現在通過第四、五、六號3項提案，等於讓還沒審查的總預算變成舊預算。

    楊典忠表示，台中市議會現在正值預算會期，審議110年度預算，台中國際會展中心16.8億、北屯國民運動中心1.3億、太平國民運動中心2億，他質疑為何沒納入總預算，根本是市府用提案變相追加預算嗎，規避議會監督嗎，而且兩座運動中心位置圖、規劃圖都沒有，應該說明清楚增加預算的必要性，

    鄭功進表示，就像北屯國民運動中心，原預算6億元，竟一個提案說要改7.3億元；太平國民運動中心，原預算2.1億元，也是一個提案說要變4.1億元，連審查預算的程序都省略，都採用市府提案方式送議會，跳過審查預算程序，明顯違法。＃

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