「林思宏X5醫師慈善基金會」偕青農行善 為偏鄉孩童圓夢

林思宏（圖中）率隊幫助台東偏鄉學童和弱勢家庭，受惠家戶好感恩。（記者陳賢義翻攝）（記者陳賢義攝）

2020/10/20 16:28

〔記者陳賢義／台東報導〕為讓台東偏鄉學校孩童們擁有一個更舒適的學習與運動空間，並支持鼓勵孩子們的夢想，台東縣池上鄉青農魏瑞廷號召台北市「林思宏X5醫師慈善基金會」攜手為偏鄉學童圓夢，透過圓夢計畫輔予學習成長環境，使偏鄉孩童也能讓夢想飛翔。

受到魏瑞廷以行動支持偏鄉講師教導攝影技巧，將20台數位相機送入台東偏鄉，開啟偏鄉孩童五感體驗，讓孩子們能用視野記錄故鄉動人故事及學習捕捉家鄉美的事蹟感動，得知魏瑞廷發起為偏鄉孩童與弱勢家庭圓夢的號召，林思宏不加思索立刻響應，投入20餘萬的經費，盼這些孩童與弱勢家庭在基金會的協助，能夠有更舒適的環境與學習空間。

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林思宏偕基金會人員今日特地來到台東，除贊助池上鄉萬安國小田徑隊及足球隊裝備外，也協助鹿野鄉永安國小提升「訪山林畫山林計畫」露營器材，期盼資金的挹注能幫助學校培育更多的運動人才，及增進學童對家鄉的認識。

另還幫助池上1戶貧困單親家庭，送上洗衣機，讓在就讀國小的小明（化名）不再因原有的洗衣機壞損，加上媽媽需每日早出工作維持家計，無法更換乾淨的衣褲；喜見全新洗衣機送到家，小明高興的不得了。

林思宏表示，社會應該要有更多人主動關懷周遭的人事物，大家只要願意多付出一份心力，那整個生活環境絕對會因此充滿了溫暖與熱情，而基金會的目標就是期盼營造出正向的氛圍，適時傳遞愛的力量

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