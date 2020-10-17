為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣飛行英雄謝文達首航百週年紀念活動 中市豐原登場

    「豐原飛嚮曲－台灣飛行英雄謝文達首航百週年紀念活動」，百人百機齊射。（記者歐素美攝）

    「豐原飛嚮曲－台灣飛行英雄謝文達首航百週年紀念活動」，百人百機齊射。（記者歐素美攝）

    2020/10/17 12:51

    〔記者歐素美／台中報導〕1920年，20歲的謝文達在台中練兵場上空駕駛飛機進行「鄉土訪問飛行表演」，創下台灣人駕駛飛機在台灣上空的第一次飛行。今年是謝文達駕機首航百週年，台中市文化局特別舉辦「豐原飛嚮曲－台灣飛行英雄謝文達首航百週年紀念活動」，紀念這位開創台灣人飛行夢想的先驅。

    豐原田心公園謝文達告示牌及「新高號」戶外模型機，17日揭幕！（記者歐素美攝）

    豐原田心公園謝文達告示牌及「新高號」戶外模型機，17日揭幕！（記者歐素美攝）

    謝文達出生於1901年，為葫蘆墩街田心庄（今台中市豐原區田心里）人，也是台中一中第一屆畢業校友。他在1917年前往日本伊藤飛行機研究所學習飛行，1920年時在東京舉行的飛行競賽中獲得第3名優異成績；當年10月17日，並在台中駕駛伊藤式惠美五型機「新高號」，在台中練兵場上空（東區干城一帶）進行「鄉土訪問飛行表演」，迴旋市區後飛向葫蘆墩，向故鄉致敬，成為台灣的第一飛行家！

    台灣飛行英雄謝文達的獨子謝東漢（中），今年91歲，也出席紀念活動。（記者歐素美攝）

    台灣飛行英雄謝文達的獨子謝東漢（中），今年91歲，也出席紀念活動。（記者歐素美攝）

    謝文達的「鄉土訪問飛行」激起台灣對於當時日人高壓統治下的民族氣節，也為台灣民族運動種下種子，促成全台知識分子與學生菁英大團結。1921年，台灣文化協會即以謝文達的首航日（10月17日）為創立大會，1923年謝文達更參與台灣議會設置請願運動，駕駛「台北號」在東京市上空散發請願宣傳單20萬張，表達反對日人集權統治和要求實施議會政治的訴求。

    豐原田心公園內的謝文達告示牌及「新高號」戶外模型機。（記者歐素美攝）

    豐原田心公園內的謝文達告示牌及「新高號」戶外模型機。（記者歐素美攝）

    今年是謝文達首航百週年，文化局今天在豐原田心公園，舉辦「豐原飛嚮曲－台灣飛行英雄謝文達首航百週年紀念活動」，有葫蘆墩音樂會、特色攤位、紙飛機比賽及百人百機齊射，並在公園內為謝文達告示牌及「新高號」戶外模型機揭幕。

    「豐原飛嚮曲－台灣飛行英雄謝文達首航百週年紀念活動」，現場音樂表演。（記者歐素美攝）

    「豐原飛嚮曲－台灣飛行英雄謝文達首航百週年紀念活動」，現場音樂表演。（記者歐素美攝）

    文化局並在豐原區圖書館辦理「首航百年-台灣第一飛行家謝文達特展」，展示謝文達生平事蹟及相關文獻文物，展場內並吊掛翼展達2公尺的復刻「新高號」模型機，重現當年謝文達飛行時長空御風的英姿，並設置飛行模擬機艙，讓民眾進行難得的飛行體驗。展出時間從即日起至11月15日。

    豐原飛嚮曲－台灣飛行英雄謝文達首航百週年紀念活動」，現場有許多特色攤位。（記者歐素美攝）

    豐原飛嚮曲－台灣飛行英雄謝文達首航百週年紀念活動」，現場有許多特色攤位。（記者歐素美攝）

    國民黨主席、立委江啟臣出席揭幕儀式表示，謝文達百年紀念活動非常有意義，謝文達是帶領台灣飛上天空的飛行家，他人生經歷的3大階段，也是過去台灣史非常重要的階段，就是日本殖民時代、抗戰及內戰到台灣光復，還有他對抗高壓制度、爭取民主等，這樣的人物在豐原誕生，做為豐原人感到非常光榮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    打開天際線！ 豐原30年中正陸橋拆除
    2020/09/23 21:28

    打開天際線！ 豐原30年中正陸橋拆除
    水岸花都！中市獨木舟體驗營豐原登場 吸引千人同樂
    2020/07/25 13:12

    水岸花都！中市獨木舟體驗營豐原登場 吸引千人同樂

    解析熱門投資標的
    文化週報》台灣首位飛行員 謝文達夾身兩個祖國
    2019/11/03 05:30

    文化週報》台灣首位飛行員 謝文達夾身兩個祖國
    《尋找1920》首映 台灣魂百年不滅
    2019/05/04 06:00

    《尋找1920》首映 台灣魂百年不滅
    生活今日熱門
    K董現身嚇壞邰智源！員工曝他親力親為 張國煒謙虛：不要再吹了
    2020/10/16 14:37

    K董現身嚇壞邰智源！員工曝他親力親為 張國煒謙虛：不要再吹了

    發展台南黃金海岸觀光 綠營議員爭取列雲嘉南風景區
    2020/10/16 12:57

    發展台南黃金海岸觀光 綠營議員爭取列雲嘉南風景區

    台61線首度聯合路檢超高車輛 意外查獲1聯結車超載25公噸
    2020/10/16 12:48

    台61線首度聯合路檢超高車輛 意外查獲1聯結車超載25公噸 影片

    南投年度最大型就業博覽會 最高薪資80K
    2020/10/16 12:59

    南投年度最大型就業博覽會 最高薪資80K

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播