台灣飛行英雄謝文達首航百週年紀念活動 中市豐原登場

「豐原飛嚮曲－台灣飛行英雄謝文達首航百週年紀念活動」，百人百機齊射。（記者歐素美攝）

2020/10/17 12:51

〔記者歐素美／台中報導〕1920年，20歲的謝文達在台中練兵場上空駕駛飛機進行「鄉土訪問飛行表演」，創下台灣人駕駛飛機在台灣上空的第一次飛行。今年是謝文達駕機首航百週年，台中市文化局特別舉辦「豐原飛嚮曲－台灣飛行英雄謝文達首航百週年紀念活動」，紀念這位開創台灣人飛行夢想的先驅。

豐原田心公園謝文達告示牌及「新高號」戶外模型機，17日揭幕！（記者歐素美攝）

謝文達出生於1901年，為葫蘆墩街田心庄（今台中市豐原區田心里）人，也是台中一中第一屆畢業校友。他在1917年前往日本伊藤飛行機研究所學習飛行，1920年時在東京舉行的飛行競賽中獲得第3名優異成績；當年10月17日，並在台中駕駛伊藤式惠美五型機「新高號」，在台中練兵場上空（東區干城一帶）進行「鄉土訪問飛行表演」，迴旋市區後飛向葫蘆墩，向故鄉致敬，成為台灣的第一飛行家！

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台灣飛行英雄謝文達的獨子謝東漢（中），今年91歲，也出席紀念活動。（記者歐素美攝）

謝文達的「鄉土訪問飛行」激起台灣對於當時日人高壓統治下的民族氣節，也為台灣民族運動種下種子，促成全台知識分子與學生菁英大團結。1921年，台灣文化協會即以謝文達的首航日（10月17日）為創立大會，1923年謝文達更參與台灣議會設置請願運動，駕駛「台北號」在東京市上空散發請願宣傳單20萬張，表達反對日人集權統治和要求實施議會政治的訴求。

豐原田心公園內的謝文達告示牌及「新高號」戶外模型機。（記者歐素美攝）

今年是謝文達首航百週年，文化局今天在豐原田心公園，舉辦「豐原飛嚮曲－台灣飛行英雄謝文達首航百週年紀念活動」，有葫蘆墩音樂會、特色攤位、紙飛機比賽及百人百機齊射，並在公園內為謝文達告示牌及「新高號」戶外模型機揭幕。

「豐原飛嚮曲－台灣飛行英雄謝文達首航百週年紀念活動」，現場音樂表演。（記者歐素美攝）

文化局並在豐原區圖書館辦理「首航百年-台灣第一飛行家謝文達特展」，展示謝文達生平事蹟及相關文獻文物，展場內並吊掛翼展達2公尺的復刻「新高號」模型機，重現當年謝文達飛行時長空御風的英姿，並設置飛行模擬機艙，讓民眾進行難得的飛行體驗。展出時間從即日起至11月15日。

豐原飛嚮曲－台灣飛行英雄謝文達首航百週年紀念活動」，現場有許多特色攤位。（記者歐素美攝）

國民黨主席、立委江啟臣出席揭幕儀式表示，謝文達百年紀念活動非常有意義，謝文達是帶領台灣飛上天空的飛行家，他人生經歷的3大階段，也是過去台灣史非常重要的階段，就是日本殖民時代、抗戰及內戰到台灣光復，還有他對抗高壓制度、爭取民主等，這樣的人物在豐原誕生，做為豐原人感到非常光榮。

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