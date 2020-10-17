宜蘭連日大雨 冬山新寮瀑布步道暫時封閉

宜蘭縣連日大雨，冬山鄉新寮瀑布暫時封閉。（羅東林管處提供）

2020/10/17 11:39

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭地區受到東北季風影響，在冬山鄉中山村附近的新寮瀑布步道，已經連日豪大雨；且水土保持局已在昨晚將冬山鄉中山村附近，列為土石流黃色警戒區，因此林務局羅東林管處為了遊客安全，將新寮瀑布步道暫時全線封閉。

羅東林管處呼籲民眾，2層瀑布有部分步道崩塌，1層瀑布水量太大，才暫時封閉步道，待水量減少，會再開放1層瀑布步道。

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羅東林管處呼籲，豪大雨期間易發生山崩、落石及溪水暴漲，請勿前往活動及戲水，以維護自身安全。

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