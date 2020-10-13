雨彈夜襲宜蘭 市區淹水、山區道路落石

宜蘭市昨晚開始下起大雨，山區道路出現瀑布。（記者林敬倫翻攝）

2020/10/13 11:14

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市昨晚開始下起大雨，根據宜蘭氣象站統計，宜蘭市從0點至今上午10點半，已下了130毫米的雨量，宜蘭市區復興路、文化路出現積水，不少民眾半夜睡不著覺；另外，位於山區的台7丁省道，因為豪雨出現零坍方、落石，警方已派員前往疏導警戒。

根據宜蘭氣象站統計資料，今0點至上午10點半，宜蘭市累積雨量達130毫米，員山鄉達145毫米，雙連埤也有106毫米；由於深夜雨勢大得驚人，不少民眾直呼睡不著覺，宜蘭市區復興路、文化路凌晨開始積水，更有民眾冒大雨出來整理家園。

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縣府水資處說，凌晨4、5點宜蘭市區道路確實有積水情形，深度約0.5公分，但約早上6、7點雨勢趨緩就退掉，目前的雨量還在控制範圍內。

宜蘭氣象站說，受到颱風外圍環流影響，加上東北季風，迎風面的宜蘭與基隆、北海岸，才會出現大雨，但雨勢預期會逐漸趨緩，明日會再減少，且都是斷斷續續的下。

另外，宜蘭分局大湖派出所於今7點15分接獲通報，表示台7丁線多處坍方及雨瀑影響通行，影響車輛、居民通行；警方說，已派員以巡邏車並開啟警示燈於現場交管警戒，提醒路過人車小心通行，後通知業管單位四出工程處派工清理土石。

宜蘭市昨晚開始下起大雨，山區道路出現落石、坍方。（記者林敬倫翻攝）

宜蘭市從0點至今上午10點半，已下了130毫米的雨量，宜蘭市區復興路、文化路出現積水，不少民眾半夜睡不著覺，出門清理家園。（記者林敬倫翻攝）

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