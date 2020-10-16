年底前可望通車！ 淡海輕軌第1期藍海線完成履勘

淡海輕軌藍海線今天完成履勘。（交通部提供）

2020/10/16 19:43

〔記者鄭瑋奇、何玉華／綜合報導〕目標今年底通車的淡海輕軌藍海線淡水漁人碼頭站至台北海洋大學站，交通部今天完成履勘作業，提出18項須改善事項，其中有7項營運前須改善事項。新北市政府表示，會儘速完成改善並報交通部核准，核准後取得營運許可，年底通車的目標可望達成。

今天的履勘範圍是淡海輕軌運輸系統藍海線淡水漁人碼頭站至台北海洋大學站，全線長約2.4公里，共3座車站及1座機廠，新北市政府8月30日辦理初勘，完成「履勘前須改善事項」改善完成報告後，9月14日依據大眾捷運法第15條規定報請交通部派員履勘。

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淡海輕軌藍海線履勘小組分成土建、機電及營運三組進行履勘作業，由交通部路政司司長陳文瑞擔任召集人，邀集學者專家9人擔任履勘委員。經分組討論，最後於總結會議中確認履勘結論，提出須改善事項計有18項，其中7項為「營運前須改善事項」、6項為「一般注意改善事項」及5項為「後續建議改善事項」。除了營運前須改善事項需要通車前改善完成，一般注意改善事項則請新北市政府自行辦理改善及追蹤列管，後續建議改善事項於辦理後續延伸路線時參考改善。

營運前須改善事項包含台北海洋大學站站體、台北海洋大學站至沙崙站路口緣石反光標示破損，應檢討改善；淡水漁人碼頭站車站人行道長廊未有告示註明高度限制及防撞措施、車站人行道無反光條、車站往公車站及漁人碼頭指標不明、站外51巷往漁人碼頭人行道鋪面破損、站外中正路右轉51巷路口標示不明顯，易誤導民眾右轉闖入，且51巷路口未有禁左標示；漁人碼頭站人潮疏導及管制計畫，應檢討各種情境、運能、人車動線及相關單位分工；藍海橋側自行車牽引道無警示牌面；機廠外圍軌道區有高低差未有警示線；車站測試緊急通話時，其中一具並無播通聲響；司機員指差確認動作不夠明確等。

交通部表示，這次履勘模擬演練情境為輕軌列車行經沙崙路與濱海路口，往紅樹林方向號誌已開通，輕軌列車已進入閉塞區間，發生突有大型車侵入，造成輕軌列車無法通行，及用路人不熟悉輕軌系統運作，造成與列車碰撞及出軌等二種狀況時，司機員及行控中心應變情形，而今日模擬演練均順利完成。

新北市捷運局指出，「營運前須改善事項7項」以加強車站跟機廠標示為主，包括路口緣石反光標示破損，淡水漁人碼頭站人行道長廊沒有高度限制告示及防撞措施、沒有反光條，車站往公車站及漁人碼頭指標不明，藍海橋側自行車牽引道無警示牌面等，會儘速完成改善，報交通部核准。

捷運局說，年底通車後將採兩種營運模式，分別為紅樹林站至崁頂站，以及紅樹林站至淡水漁人碼頭站，重疊路段班距縮短，乘客搭乘更方便，藉此提升淡海新市鎮沿線運輸服務品質

未來淡海輕軌藍海線通車啟用後，預期可將淡水漁人碼頭與淡水周邊觀光景點連結，並可經台北捷運淡水線紅樹林站轉乘到達，提升沿線觀光人潮。

履勘委員勘察機廠整備狀況。（新北市捷運工程局提供）

淡海輕軌第1期藍海線履勘模擬事故車輛與輕軌列車擦撞。（新北市捷運工程局提供）

淡海輕軌第1期藍海線履勘模擬事故車輛與輕軌列車擦撞，模擬演練事故排除。（新北市捷運工程局提供）

淡海輕軌第1期藍海線履勘模擬事故車輛與輕軌列車擦撞，事故排除後，出軌列車復軌程序。（新北市捷運工程局提供）

履勘委員視察淡海輕軌第1期藍海線行控中心營運情形。（新北市捷運工程局提供）

淡海輕軌藍海線今天完成履勘作業，提出18項須改善事項，其中其中有7項營運前須改善事項。（交通部提供）

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