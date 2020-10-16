台中捷運綠線拚年底通車 交通部10/25履勘

交通部今天宣布，台中捷運綠線將於10月25日辦理履勘作業。（資料照）

2020/10/16 18:46

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台中捷運烏日文心北屯線（綠線）目標今年底通車，台中市政府8月24日將初勘紀錄及履勘前須改善事項改善完成報告，報請交通部履勘，交通部今天宣布，台中捷運綠線將於10月25日辦理履勘作業。

台中捷運綠線履勘作業，交通部是依據「大眾捷運系統履勘作業要點」規定，在台中市政府完成初勘作業，並將初勘所列缺失的「履勘前須改善事項」改善完成，併同相關資料報後，交通部才會開始進行履勘相關作業。

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交通部說，辦理履勘作業過程包含形式審查作業、履勘前置會議及履勘（含分組簡報、文件檢視、實地勘察、模擬演練、履勘總結會議），履勘總結會議將缺失列為「營運前須改善事項」、「一般注意改善事項」、「後續建議改善事項」等三大項，其中「營運前須改善事項」經台中市政府改善後，並將資料報請交通部核備後，交通部就會依大眾捷運法第15條規定核准營運，後續台中市政府就能決定何時正式通車營運。

目前台中捷運綠線履勘作業，交通部鐵道局於9月10日辦理形式審查，確認受檢文件資料準備狀態已備齊函報交通部後，交通部於9月14日召開第一次履勘前置會議。交通部表示，9月14日有有媒體報導台中捷運綠線6座土地開發車站沒有雙向逃生梯、讓旅客疏散到有高壓電軌道上及電扶梯當備用逃生梯等問題，還有履勘委員於第一次履勘前置會議提出列車妥善率、穩定性測試報告、機電系統查證與確認報告，轉乘標誌、列車運行計畫等內容，都須請台中市政府釐清及補充說明，所以當日會議後由各分組履勘委員分別於9月19日、9月20日、9月23日至現場勘查6座土地開發車站逃生動線，並再擇期召開第二次履勘前置會議。

交通部說，履勘委員於現場勘查時，會逐站檢視6座土地開發車站緊急逃生動線及相關設備，台中市政府也提供各車站防災計畫核可函、各車站消防檢查核可函，及各車站消防防護計畫核可函予履勘委員檢視確認。另外，台中市政府於9月22日函送第一次履勘前置會議各委員提出各項意見與補充說明資料，經履勘委員檢視後，交通部於10月14日召開第二次履勘前置會議，會議結論為履勘委員皆同意進入到履勘，目前規劃於10月25日辦理履勘。

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