週五北部午後有雨 日夜溫差可達13度

週五各地雲量增多，北部地區偶有零星短暫陣雨。（記者田裕華攝）

2025/04/17 22:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（18日）各地雲量增多，北部地區有雨，白天高溫可來到33度，入夜後低溫下探20度，日夜溫差大。

中央氣象署預報，週五各地雲量稍增多，北部地區偶有零星短暫陣雨，中午過後北部地區及各山區也有短暫雷陣雨發生的機率。除此之外，今晚開始，馬祖及金門地區，易有局部霧或低雲，將影響能見度，請民眾注意。

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溫度方面，週五各地仍是溫暖偏熱，西半部高溫29到33度，東半部也有27、28度，外出活動請多補充水分，夜晚清晨各地低溫普遍20到23度，日夜溫差明顯；至於離島天氣，澎湖晴時多雲，氣溫22到28度，金門陰時多雲，氣溫20到27度，馬祖陰時多雲，氣溫19到25度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週五與週日分別有兩波微弱鋒面接近或掠過北台灣一帶，儘管鋒面結構偏弱，預期台灣本島無明顯降雨，但週末期間，西北部地區仍有可能因鋒面前後的對流雲系發展而出現局部短暫陣雨，不過整體雨勢還是偏弱，而中北部與東部山區易有短暫雷陣雨。

紫外線指數部分，週五南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、花蓮縣、金門縣、澎湖縣為「高量級」；其餘縣市均為「中高量級」。

​空氣品質方面，週五高壓迴流，環境風場為偏南風至西南風，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級，敏感族群需多留意。

週五西半部高溫可達33度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週五南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、花蓮縣、金門縣、澎湖縣為「高量級」；其餘縣市均為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週五花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

週五各地高溫，雲量增多，北部地區偶有零星短暫陣雨。（資料照）

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