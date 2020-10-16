為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    慾望劇團與社區共演《咱的聲音》 18日基隆文化中心免費入場

    基隆市文化局主辦的「2020藝術扎根－社區共演計畫」，新劇《咱的聲音》將於本週日（18日）下午2點半在基隆市立文化中心大廳演出，民眾免費入場。（記者俞肇福翻攝）

    基隆市文化局主辦的「2020藝術扎根－社區共演計畫」，新劇《咱的聲音》將於本週日（18日）下午2點半在基隆市立文化中心大廳演出，民眾免費入場。（記者俞肇福翻攝）

    2020/10/16 19:36

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市文化局主辦的「2020藝術扎根－社區共演計畫」，新劇《咱的聲音》將於本週日（18日）下午2點半在基隆市立文化中心大廳演出，民眾免費入場，探訪基隆這座城市的「怪奇博物館」，欣賞這齣說唱動跳、載歌載舞，充滿歷史人文與在地社區共創的戲劇，詳情請上慾望劇團粉絲頁（https://reurl.cc/5qKO26）。

    基隆市文化局長陳靜萍表示「2020藝術扎根-社區共演計畫」著重在社區參與結合在地戲劇創作，以期強化社區活力，豐富在地表演藝術；同時劇團也向居民吸收在地的聲音，做為未來劇團創作戲劇的養分。今年7月份前半段目標為走入社區的戲劇工作坊，透過戲劇作為媒介，帶領社區居民，探索基隆地方議題，並將討論的元素透過共創予以擬人化。後半段則由慾望劇團與社區居民，將討論元素作為故事主角，共同演出一齣完整戲劇。

    陳靜萍提到，《咱的聲音》串連在地共感的元素，分別是「吉古拉」、「旭川河」、「委託行」、「林開郡洋樓」及「通勤」，不僅乘載城市對於它們的想像，透過劇中故事的推展，讓觀眾能進一步了解這五個「怪奇」與基隆的關係，並同時帶出基隆歷史文化脈絡，非常推薦給大家，透過欣賞戲劇的方式來認識基隆。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傳承166年 雞籠中元祭8/19登場
    2020/08/11 17:41

    傳承166年 雞籠中元祭8/19登場
    基隆青少年戲劇節18日登場 免費供民眾索票
    2020/07/12 11:53

    基隆青少年戲劇節18日登場 免費供民眾索票

    南山醫務社工獎 6人6團隊獲獎
    基隆要塞司令部修復開工 林右昌：沙灣文化廊帶最後拼圖
    2020/05/05 16:44

    基隆要塞司令部修復開工 林右昌：沙灣文化廊帶最後拼圖
    生活今日熱門
    大溪萬人健行 走完全程抽Switch主機
    2020/10/15 20:00

    大溪萬人健行 走完全程抽Switch主機

    「道歉啟事」行銷踩到雷！吳慷仁粉絲氣炸 foodpanda道歉了
    2020/10/15 20:12

    「道歉啟事」行銷踩到雷！吳慷仁粉絲氣炸 foodpanda道歉了

    謠言終結站》美國加州發生仇華攻擊事件？查核中心：錯誤訊息！
    2020/10/15 19:54

    謠言終結站》美國加州發生仇華攻擊事件？查核中心：錯誤訊息！

    苗縣辦首場有氧派對 潘若迪、樂天女孩帶領「動滋動」
    2020/10/15 20:14

    苗縣辦首場有氧派對 潘若迪、樂天女孩帶領「動滋動」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播