慾望劇團與社區共演《咱的聲音》 18日基隆文化中心免費入場

基隆市文化局主辦的「2020藝術扎根－社區共演計畫」，新劇《咱的聲音》將於本週日（18日）下午2點半在基隆市立文化中心大廳演出，民眾免費入場。（記者俞肇福翻攝）

2020/10/16 19:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市文化局主辦的「2020藝術扎根－社區共演計畫」，新劇《咱的聲音》將於本週日（18日）下午2點半在基隆市立文化中心大廳演出，民眾免費入場，探訪基隆這座城市的「怪奇博物館」，欣賞這齣說唱動跳、載歌載舞，充滿歷史人文與在地社區共創的戲劇，詳情請上慾望劇團粉絲頁（https://reurl.cc/5qKO26）。

基隆市文化局長陳靜萍表示「2020藝術扎根-社區共演計畫」著重在社區參與結合在地戲劇創作，以期強化社區活力，豐富在地表演藝術；同時劇團也向居民吸收在地的聲音，做為未來劇團創作戲劇的養分。今年7月份前半段目標為走入社區的戲劇工作坊，透過戲劇作為媒介，帶領社區居民，探索基隆地方議題，並將討論的元素透過共創予以擬人化。後半段則由慾望劇團與社區居民，將討論元素作為故事主角，共同演出一齣完整戲劇。

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陳靜萍提到，《咱的聲音》串連在地共感的元素，分別是「吉古拉」、「旭川河」、「委託行」、「林開郡洋樓」及「通勤」，不僅乘載城市對於它們的想像，透過劇中故事的推展，讓觀眾能進一步了解這五個「怪奇」與基隆的關係，並同時帶出基隆歷史文化脈絡，非常推薦給大家，透過欣賞戲劇的方式來認識基隆。

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