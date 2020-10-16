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    埔里居檢男猝死！法醫採檢體送驗 結果估明天出爐

    南投地檢署法醫在殯儀館採檢體送驗，以確認黃男是否感染武漢肺炎。（民眾提供）

    南投地檢署法醫在殯儀館採檢體送驗，以確認黃男是否感染武漢肺炎。（民眾提供）

    2020/10/16 17:09

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕埔里49歲黃姓居家檢疫者今天上午被送餐母親發現猝死在房間內，南投地檢署法醫下午到南投殯儀館採檢體，結果明天會出來，以確定是否為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診者。黃母說，黃男住在香港，原在深圳開公司，8日從香港搭火車到廈門再搭機返台，前、昨天都有送餐，一切正常。縣府民政處也說，里幹事昨天中午還有跟黃男通電話，黃男狀況也很好。

    黃姓男子今天是居家檢疫第8天，自己在家裡另一棟獨立的房子居家檢疫，黃母上午10點左右敲門，卻沒回應，她用鑰匙開門，赫然發現兒子已無鼻息，全身冰冷，趕緊報警。

    警消到場時發現，黃男已死亡，小腿以下已出現屍斑，肚子的壓力大，有血從嘴角冒出。黃男遺體下午被送到南投殯儀館，南投地檢署法醫穿上隔離衣，做好各種防護，採檢體快馬加鞭送驗，結果最遲明天出爐。

    殯儀館的葬儀人員則透露，以黃男的遺體外觀，感覺比較像是肝病的樣子，但還是要等檢體報告出爐，以及法醫相驗結果才能確定死因。

    黃母下午在殯儀館說，兒子在香港開店做生意，8日從香港搭火車去廈門，再搭機返台，下機有篩檢「沒代誌」。居檢期間也都很正常，前天送一鍋蘿蔔排骨湯，他也吃光，她還要兒子把汽車錀匙交出來，免得跑出去被抓到要重罰。旅行社也說，前天兩人有通過電話，一切都很正常。

    黃母也透露，兒子平常身好狀況還好，今年3月返家曾去醫院看過肝膽腸胃科。而居家檢疫期間，生活正常，只有聽說昨天有人叫外送送酒給其子。

    縣府民政處說，黃男9日0時起居家檢疫，要到24日凌晨0時才解除居家檢疫，這段期間里幹事每天都會打電話關懷，最後一次通話是15日中午，黃男一切正常。

    據了解，南投縣到15日還在居家檢疫的有186人，3月到今則有3000多人。

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    黃母說，兒子前兩天都很正常，但聽說15日有人叫外送送酒給兒子。（記者陳鳳麗攝）

    黃母說，兒子前兩天都很正常，但聽說15日有人叫外送送酒給兒子。（記者陳鳳麗攝）

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