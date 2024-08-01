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獨家》中國漁船又來亂！昨撞我漁船 今闖澎湖破壞蟹籠

澎湖望安將軍籍漁船德興益號漁船，遭中國漁船刻意破壞蟹籠。（漁民提供）

澎湖望安將軍籍漁船德興益號漁船，遭中國漁船刻意破壞蟹籠。（漁民提供）

2024/08/01 21:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖望安將軍籍德興益漁船今（1）日下午在七美西南海域捕螃蟹，突遭10多艘中國鐵殼船騷擾，破壞捕螃蟹蟹籠，船長向外求救，請求澎湖海巡隊巡防艇馳援。

中國目前是禁漁期，嚴禁捕撈船隻出入港，卻有大批中國漁船聚集在海峽中線，我國海巡艇昨天噴水柱驅離中國漁船，中國漁船卻「不小心」碰撞我國漁船，今天又傳出中國鐵殼船集體騷擾澎湖作業漁船，破壞「蟹籠」，接二連三的「巧合」不禁引發聯想。

根據了解，今天傍晚6點左右，澎湖望安將軍籍漁船德興益號漁船在七美西南30海浬下蟹籠，10餘艘中國漁船突然靠接騷擾，甚至直接破壞已放入海中的蟹籠，船長立即發出求救信號，向澎湖海巡隊求援。

澎湖海巡隊晚間6點30分獲報，立即派遣線上巡防艇3519艇，晚間8點10分抵達現場；艦隊分署也已派遣西南海域「永康艦」 及「台中艦」趕往。

昨天我國漁船「勝榮財36」漁船才在七美西北42.5浬與中國漁船「閩惠漁1486」擦撞，「勝榮財36」右船側多處受損，船上1名菲籍漁工受傷；今天又有我國漁船遭中國漁船刻意破壞蟹籠。

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