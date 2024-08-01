台北市哪最適合居住？網推2地：交通超方便

有網友表示，如果不考慮房價的話，「要買台北市區，大家會以哪個區域優先呢？」（資料照）

2024/08/01 20:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北因物價較高，常給人「天龍國」的印象，不過豐富就業機會與都市環境還是吸引許多民眾北漂。有網友表示，如果不考慮房價的話，「要買台北市區，大家會以哪個區域優先呢？」許多網友推薦「東門」與「大安」區，主因是交通與機能完整。

一名網友在PTT 發文表示，因不愛潮濕，靠近山區的景美、木柵、大直先排除，大同區有許多宮廟不考慮，信義區離市中心有點遠，萬華區有風化區所以也排除。原PO喜歡的有北車、中山、雙連、西門町周遭，北車又三鐵共構又有紅藍線捷運，覺得很方便，「不知道，大家覺得台北市區哪邊才是真正適合居住呢？」

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貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「個人最喜歡臨沂街一帶」、「我想要陽明山獨棟別墅」、「任何有兩條捷運交會的點，我自己是選忠孝新生」、「士林官邸附近，每次經過都覺得氣場很好，官邸會設在那邊絕對是千挑萬選的」、「南大同，生活機能及交通很強，又有古城歷史底蘊，人文薈萃」、「喜歡南京復興，敦北一帶，市中心且到哪裡都方便，上班也方便」。

其中，最多人提及的是「東門」與「大安」，「首選當然是大安區」、「東門。環境、學區、機能、區位都很頂，又離安森、華山、中正紀念堂、台大醫院步行就可抵達。綜合起來，真的覺得沒有區域可以跟東門比」、「要坐捷運的話，大安古亭一帶吧，轉各線都近，交通超猛」、「大安有公園、台大，贏爛了」、「從小就住在大安、東門附近，長大才知道這環境有多難得」、「綜合起來真的覺得沒有區域可以跟東門比」。

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