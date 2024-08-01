小戴被唱衰！作家盧建彰怒發長文談失敗主義 引近萬人省思

戴資穎週三在巴黎奧運女子單打小組賽，敗給好友依瑟儂無緣晉級，落寞身影讓不少台灣人不捨。（記者陳志曲攝）

2024/08/01 21:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣羽球球后「小戴」戴資穎昨（7/31）在巴黎奧運小組賽最終戰以19：21、15：21不敵好友、泰國好手依瑟儂，無緣晉級8強，由於小戴帶傷上陣，最後一舞飲恨落淚的身影讓不少台灣人直呼心疼。不過作家盧建彰透露，昨天分享小戴比賽時，就有網友傳訊看衰受傷的小戴無望奪牌，四強都進不去，讓盧建彰看完當下氣到跳起來！

昨天在小戴與依瑟儂對決爭搶8強門票前，盧建彰在臉書發文透露，自己分享小戴贏球的照片，卻有網友看衰受傷的小戴，認為她「進不了四強」，「我整個在餐桌上跳起來！我為什麼這麼生氣呢？我想，因為奧運是高度跟國家認同有關的事，我們派出的選手代表我們國家，儘管我為他們做的事很少。但支持是我可以做到的。於是，對於唱衰國家者，我就會有反應。」

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「我想，我自己也連結到了當代某些人的『投降主義』，覺得不會贏，就選擇投降，看似精明實則毫無意義的虛無。如果說因為預想結果，因此就選擇不去努力，我覺得才是最大的失敗吧？或者說，有你沒你差在哪裡？其實有差，團隊有你，就會不努力；公司有你，就會一起混。不用打就輸了，沒你還比較強。別以為多一個人力對組織就比較好，有些人力是來侵蝕毒害組織的，會讓組織所有成員完全不想努力。」

盧建彰表示，「當然，單就那句留言，其實並不代表對方的太多想法，純粹是我自己的過分敏感，聯想到自身所處環境和國家局勢，完全不需要去攻擊這位朋友的，既無必要，更加添國家族群的分裂。我比較想要的是合而為一，而不是一分為二，為三，為四，讓對手更容易處理我們。」

「我真正在意的是那句話背後可能的含義和思考體系，而我因為對這種可能損害我的國家的思考，感到疲憊與厭煩。或者說，有深沈的恐懼，害怕我的孩子未來得生活在這種氣氛中。我在工作上會避免和有失敗主義的人合作，但在國家社會中呢？我想試著稍稍轉化。」

「容我試著提出一個反論，或許不太適合，但我試著說說看，若有冒犯，還請見諒。這樣說好了，『戴資穎會不會進四強』，我們不確定，但可以確定的是，『人一定會死』，那要不要現在去死一死呢？如果照失敗主義邏輯的話，反正最後會，乾脆現在就去。還是，你會想要認真的活，帶著信念的活，讓那個必然的死，有那麼一點精采。」

最後盧建彰說，「我還是對自己的怒氣感到不好意思，我應該更善加使用能量的，我應該更體諒某些人自小被教育『會失敗就不要做』。其實很多事你有做就有得分，沒有做的就是零分，到頭來沒有做才是該後悔的事。生命比的是繞路，比的是路上的風景，凡事只想到效率、想要早點到終點，不想付出、想抄近路、想佔小便宜，是某些人被養成的捷思法習慣。但提早到生命的終點，真的是你要的嗎？」

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