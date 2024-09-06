台北動物園馬來貘「莉姆路」明起見客 吃土萌樣等你來捕捉

台北市立動物園馬來貘寶寶「莉姆路」，明（7日）起將與大眾見面。（台北動物園提供）

2024/09/06 18:24

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園日前迎來新生馬來貘寶寶「莉姆路」，將於明（7日）起與大眾見面，只要天氣良好，就有機會在穿山甲館的馬來貘戶外活動場，看到馬來貘寶寶「莉姆路」與媽媽「貘莉」的身影。

台北動物園長諶亦聰表示，7月15日出生的「莉姆路」一暝大一寸，從剛出生的7公斤重，飛速成長至今已經40公斤，深咖啡底白色條紋，及斑點的外觀毛色，遠看就像一顆大西瓜。

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目前，「莉姆路」已開始慢慢換毛，5到6個月後就會換上和媽媽「貘莉」一樣的外貌，大家可以把握機會紀錄牠「專屬童裝」的模樣。

諶亦聰說，「莉姆路」在照養團隊的守護之下，目前已經開始到戶外活動場，進行幾次短暫的「減敏及預試」，相較於在室內活動場跟媽媽「貘莉」跟緊緊的樣子，「莉姆路」在戶外活動場，顯得非常興奮，常獨自四處嗅聞、探索環境，還會把媽媽曬在一旁。

此外，保育員也觀察到「莉姆路」會舔食戶外活動場的沙地，推測可能是沙地含有許多不同的氣味，戶外環境對「莉姆路」而言非常新鮮，就像很多人類寶寶會想把東西放到嘴巴裡試試，除了「吃土」之外，還不斷啃食活動場中的各種植栽，好奇心十足的模樣非常可愛。

明（7日）起到台北動物園，有機會看到馬來貘寶寶「莉姆路」與媽媽「貘莉」的身影。（台北動物園提供）

台北市立動物園馬來貘寶寶「莉姆路」，明（7日）起將與大眾見面。（台北動物園提供）

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