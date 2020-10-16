武肺增1例境外移入 菲籍移工居檢後確診

中央流行疫情指揮中心昨公布國內新增1例武漢肺炎境外移入病例。圖為指揮中心發言人莊人祥。（指揮中心提供）

2020/10/16 05:30

入境迄今無症狀

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心昨公布國內新增1例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入病例，為菲律賓籍30多歲男性移工，入境台灣迄今均無症狀，過去3次採檢也都是陰性。但結束居家檢疫後，自費採檢確診。累計類似時陰時陽的確診個案已達96例。指揮中心發言人莊人祥指出，若發病時間較久，確實會如此。

中鏢台商3次採陰

莊人祥表示，該男檢驗Ct值為31，血清抗體IgM陰性、IgG陽性，研判較早之前感染的可能性最高。已掌握其接觸者有10人，其中9人為專車乘客，列為居家隔離對象，1人為專車司機，則列自主健康管理對象。

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另外，指揮中心日前公布1例從中國江蘇移入的武漢肺炎個案，是我國時隔8個月再出現中國移入個案，光電大廠友達證實染疫者為昆山廠台籍幹部，但傳出該名台幹後續採檢呈陰性。莊人祥昨指出，該案檢出陽性Ct值為26（判定陽性標準為35以下），仍視為確診個案，只是他在10月12日入院隔離當日再次採檢，結果已轉陰性，且已連續2次採檢均呈陰性。而先前也有個案是確診後再驗就轉呈陰性，這次狀況要再了解。

針對中國武漢肺炎疫情，莊人祥表示，江蘇狀況還在渾沌中，青島則有疫情已公開，聽說是醫院有境外移入的武肺病患做電腦斷層，造成其他病人接觸傳染，顯示防範武漢肺炎要很大的努力及警覺，潛伏個案可能在料想不到的地方出來，但不能說是第2波疫情。

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