文青客背包族注意了！ 新竹市首間合法民宿開幕

新竹市首間合法民宿開幕了，趁國旅大爆發，背包客和文青族又多了一個住宿新選擇。（記者洪美秀攝）

2020/10/16 14:23

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長期沒有合法的民宿，市府城銷處這幾年催生合法民宿，與旅宿業者召開多次協調會，去年11月依《民宿管理辦法》公告竹市合法民宿設立範圍為東大路、西大路、南大路、北大路圍繞範圍內，或古蹟、歷史建築半徑400公尺的「人文或歷史風貌之相關區域」內，而新竹市首間合法民宿也拿到證照，預計17日開幕，也宣告竹市進入民宿時代。

市府城銷處表示，位在大同路的這間合法民宿，是竹市首間登記有證照的合法民宿，業者是新竹在地人，已在新竹市和新竹縣竹北市投入多個文化事業，創立獨立書店和工藝櫥窗，此次申請合法民宿，也結合文化風、設立閱讀區，提供旅宿民眾一個安靜看書的空間。

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城銷處表示，從催生民宿合法化到第一家合法民宿開幕，市府邀請旅館業者、相關協會及業者、專家學者參與，並了解民宿業與旅館業的差異，彼此交流意見，在民宿設立過程中，也持續輔導業者，最終催生第一家民宿，如今因武漢肺炎疫情，國人無法出國，使得國旅熱烈，市府歡迎背包客、文青族來新竹市住一晚。

此外，新竹市明年初舉辦台灣燈會，近期還有摃丸米粉節、港南運河活動，歡迎民眾來竹市舊城區體驗人文特色與特殊城市景觀，也期望更多業者提出申請，提供多元的住宿環境，讓更多人認識這座小而美的年輕古城。

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