宜花東旅館大結盟！最快11/1住宿送消費兌換券

為促進觀光，宜花東旅館業者推出聯合促銷活動。圖為礁溪一景。（記者蔡昀容攝）

2020/10/16 20:34

［記者蔡昀容／宜蘭報導］交通部觀光局「安心旅遊」補助即將結束，宜花東旅館業者緊接推出聯合促銷活動，民眾入住當地指定旅館、飯店，就能領取電子消費抵用券QRcode，7天內在3縣市合作商家購物時可以折抵約1成住宿費，活動預計最快11月1日上路，明年4月30日結束。

「安心旅遊」補助10月31日結束，為維持旅館營收與住宿率，宜蘭、花蓮、台東旅館商業同業公會結盟推出「宜花東住宿，送您消費券」活動，民眾只要入住指定旅館、飯店，即可領取商品兌換券的電子QRcode。民眾將QRcode存在手機後，7天內至3縣市合作商家消費能獲得折抵優惠。

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宜蘭縣旅館商業同業公會理事長張芳鳴表示，折抵額度約住宿費10%，舉例來說，民眾住宿消費3000元，能獲得300元電子商品兌換券。

兌換券使用期限為7天，意在鼓勵民眾安排一趟旅遊時，能把腳步留在宜花東，3縣旅館業者及商家也能藉此帶動彼此業績和買氣。但有民眾希望使用期限能「拉長」一點，張芳鳴對此回應，會再提案討論看看。

張芳鳴指出，宜蘭目前有30家至40家旅館業者有參與意願，宜蘭合作商家則包括湯仔城溫泉產業暨觀光發展協會、宜蘭縣溫泉產業發展協會、宜蘭縣觀光協會、宜蘭縣觀光工廠發展協會、宜蘭博物館家族成員等。

宜蘭縣工商旅遊處處長李東儒表示，對於民間業者自發性提出促銷方案，縣政府表示支持，該計畫能在安心旅遊方案結束後，繼續促進觀光產業產值，縣府也會提供必要的行政協助。

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