為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    宜花東旅館大結盟！最快11/1住宿送消費兌換券

    為促進觀光，宜花東旅館業者推出聯合促銷活動。圖為礁溪一景。（記者蔡昀容攝）

    為促進觀光，宜花東旅館業者推出聯合促銷活動。圖為礁溪一景。（記者蔡昀容攝）

    2020/10/16 20:34

    ［記者蔡昀容／宜蘭報導］交通部觀光局「安心旅遊」補助即將結束，宜花東旅館業者緊接推出聯合促銷活動，民眾入住當地指定旅館、飯店，就能領取電子消費抵用券QRcode，7天內在3縣市合作商家購物時可以折抵約1成住宿費，活動預計最快11月1日上路，明年4月30日結束。

    「安心旅遊」補助10月31日結束，為維持旅館營收與住宿率，宜蘭、花蓮、台東旅館商業同業公會結盟推出「宜花東住宿，送您消費券」活動，民眾只要入住指定旅館、飯店，即可領取商品兌換券的電子QRcode。民眾將QRcode存在手機後，7天內至3縣市合作商家消費能獲得折抵優惠。

    宜蘭縣旅館商業同業公會理事長張芳鳴表示，折抵額度約住宿費10%，舉例來說，民眾住宿消費3000元，能獲得300元電子商品兌換券。

    兌換券使用期限為7天，意在鼓勵民眾安排一趟旅遊時，能把腳步留在宜花東，3縣旅館業者及商家也能藉此帶動彼此業績和買氣。但有民眾希望使用期限能「拉長」一點，張芳鳴對此回應，會再提案討論看看。

    張芳鳴指出，宜蘭目前有30家至40家旅館業者有參與意願，宜蘭合作商家則包括湯仔城溫泉產業暨觀光發展協會、宜蘭縣溫泉產業發展協會、宜蘭縣觀光協會、宜蘭縣觀光工廠發展協會、宜蘭博物館家族成員等。

    宜蘭縣工商旅遊處處長李東儒表示，對於民間業者自發性提出促銷方案，縣政府表示支持，該計畫能在安心旅遊方案結束後，繼續促進觀光產業產值，縣府也會提供必要的行政協助。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「Fun遊苗栗，好禮大放送」 今再抽出30萬元獎項
    2020/10/12 18:42

    「Fun遊苗栗，好禮大放送」 今再抽出30萬元獎項
    中秋連假投縣風景區賞月遊客多 清境、杉林溪一房難求
    2020/09/30 17:12

    中秋連假投縣風景區賞月遊客多 清境、杉林溪一房難求

    南山醫務社工獎 6人6團隊獲獎
    安心國旅補助拍板至10月底 花蓮追加第8波總計上看5.2億
    2020/09/29 16:50

    安心國旅補助拍板至10月底 花蓮追加第8波總計上看5.2億
    安心旅遊方案 確定補助至10月底
    2020/09/29 05:30

    安心旅遊方案 確定補助至10月底
    中秋國慶開心出遊！ 蘇揆拍板︰安心旅遊補助確定到10月底
    2020/09/28 19:51

    中秋國慶開心出遊！ 蘇揆拍板︰安心旅遊補助確定到10月底
    搶攻安心旅遊最後出遊潮 北市飯店每晚下殺1500元起
    2020/09/21 16:01

    搶攻安心旅遊最後出遊潮 北市飯店每晚下殺1500元起
    生活今日熱門
    帶亡父骨灰罈回鄉安葬 候機時遭女乘客一屁股坐下
    2020/10/15 23:25

    帶亡父骨灰罈回鄉安葬 候機時遭女乘客一屁股坐下

    「香油箱」廣結善緣 「傻清」自費打造滑板場地無償教學
    2020/10/16 00:30

    「香油箱」廣結善緣 「傻清」自費打造滑板場地無償教學

    自由追新聞》「中華民國美學」無極限 公部門0成本宣傳片這樣拍
    2020/10/16 11:00

    自由追新聞》「中華民國美學」無極限 公部門0成本宣傳片這樣拍 影片

    金門五鄉鎮共融、親子公園 楊鎮浯最快一年半有3座
    2020/10/15 21:45

    金門五鄉鎮共融、親子公園 楊鎮浯最快一年半有3座

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播