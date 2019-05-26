新竹市舊城區該不該開放民宿？ 正反方思辯

2019-05-26 22:30

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市舊城區到底可不可以開放民宿進駐？由新竹市政辯論交流會今天舉辦的研討會，包括民宿及旅館業者與舊城商家和大學生齊聚討論思辯，正反兩方都述說各自立場與主張，策畫此活動的市府工策會表示，透過公共政策的討論與思辯，不僅有助於讓不同領域、立場者了解對方想法，也能凝聚共識，發揮舊城區特色，也可讓民宿與旅館業者找到平衡點。

新竹市府城銷處已制訂「新竹市民宿管理辦法」，並有意以東門城圓環及市府「新竹州廳」周邊1公里範圍的舊城區和古蹟群，做為民宿業者優先申請的範圍，期許透過市場區隔及推擴竹市在地精緻旅遊等觀光效益，讓竹市觀光產業再升級。

市府先前曾召開民宿申請相關說明會，但也引來民宿業者與旅館飯店業者正反不同意見的堅持，市府為凝聚共識及擴大公共政策的討論空間，此次由工策會舉辦這場思辯研討會，希望透過大學生、旅宿業者的研討，進行更多交流。

參與思辯研討會模擬反對舊城區開放設置民宿業的黃先生表示，其實民宿能做的旅館都能做，旅館與民宿性質相同，卻存在成本不同的不公平競爭，且可能破壞都市計畫影響到既有住宅區的安寧。

不過支持開放民宿業的曹同學則質疑，竹市的旅館並沒有提供足夠的文史旅遊或特色化服務，如果能引入民宿業者低成本與年輕活力，將提供多元的旅宿方案和服務，有助於促進觀光。

有旅館業者則以信賴保護原則為訴求，認為旅館業早就投入大量成本先進入市場，政府不該貿然開放低成本同質性的民宿業者進入觀光市場，這樣恐造成旅館業者的產業衝擊，導致旅館業者難以生存。

中華辯論推廣協進會前理事長賈培德表示，透過辯論，可提供不同族群的思維，有助於促進不同立場者的理解，對整個舊城區的發展是正面的，更能避免假訊息造成社會對立與傷害。

工策會表示，透過正、反兩方以公共政策為討論來交流，是市民參與公共政策很好的方式，參與者實地踏查舊城區，理解不同立場雙方的堅持，對市府未來推動公共政策將有所助益。

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